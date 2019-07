Novinky v lučeneckom futbale: MŠK Novohrad bude farmou druholigistu

Kluby podpísali spoluprácu na jednu sezónu. Očakávania sú však dlhodobejšie.

4. júl 2019 o 11:04 Jozef Mikuš

LUČENEC. MŠK Novohrad Lučenec bude farmou druholigového FK Železiarne Podbrezová. Týždenníku MY Novohradské noviny to potvrdil Miroslav Beran z klubu lučeneckého treťoligistu.

Obe strany sa na takejto forme spolupráce dohodli len nedávno.

"Počas priateľského telefonátu s generálnym manažérom klubu Miroslavom Poliačekom sme sa dostali aj k medializovanej téme, že Podbrezová hľadá farmu. Navrhol som MŠK Novohrad, čo sa u pána Poliačeka stretlo s pozitívnou odozvou," prezradil Miroslav Beran.

Ako doplnil, v tomto kroku vidí len pozitíva. "Nebude to pravidlom, ale v prípade dohody medzi oboma trénermi sa v lučeneckom drese môžu objaviť aj hráči Podbrezovej. To sa týka mužstva dospelých aj mládežníckych kategórií. Zároveň to bude veľká motivácia pre našich hráčov, ktorí sa môžu pobiť o šancu ukázať sa v drese železiarov."

Obidva celky zatiaľ podpísali spoluprácu na jednu sezónu. Očakávania sú však dlhodobejšie.

"V klube sme usúdili, že s Lučencom máme podobné myšlienky. Chceme, aby spolupráca fungovala viac rokov. Mladí hráči, ktorí nedostanú priestor v našom áčku, môžu pomôcť Lučencu a mať potrebnú zápasovú minutáž," skonštatoval generálny manažér FK Železiarne Podbrezová Miroslav Poliaček.

V tamojšom mládežníckom družstve pôsobí odchovanec lučeneckého futbalu Marco Dívald, s ktorým sú železiari spokojní. "V Lučenci sa s mládežou robí kvalitne. Ak tam bude viac takých šikovných chalanov, budú mať šancu dostať sa do Podbrezovej," dodal Poliaček.

Kluby sa v piatok 12. júla od 18.00 hod. stretnú v prípravnom zápase v ZELPO Aréne. V sobotu 13. júla o 18.00 hod. MŠK Novohrad odohrá doma zápas s maďarským Gyöngyösom. Miroslav Kéry by mal mať k dispozícii aj niektorých hráčov z Podbrezovej.