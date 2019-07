Boľkovské letisko čaká ďalší ročník Power festu

Sobota bude patriť silným mašinám.

5. júl 2019 o 8:36 Jozef Mikuš

BOĽKOVCE. Letisko Boľkovce bude už trinásty rok dejiskom populárneho Power festu. Organizátori avizujú množstvo tradičných lákadiel i noviniek.

„Letisko bude hostiť 4. kolo majstrovstiev Slovenska v šprintoch áut a motocyklov, ktoré je zaradené do kalendára Slovenskej asociácie motoristického športu i Slovenskej motocyklovej federácie. Úroveň a počet pretekárov pozitívne ovplyvní aj skutočnosť, že boľkovský majstrák je zaradený aj do maďarského šampionátu, kvôli čomu dostali preteky názov Drag Wars SK vs. HU,“ informoval Peter Kovács zo Slovenskej šprintérskej asociácie.

Ako pokračoval, na dráhe si sily zmerajú vozidlá od extrémnych drag mašín cez vytunené dízláky, upravené pouličné dvoj- a štvorkolesové rýchliky až po luxusné superšporty. Boľkovská Draglandia okrem tandemových duelov ponúkne aj celodennú MotoTV show, ktorá ponúkne ukážku umenia ovládania motocyklov aj štvorkoliek tromi profesionálmi.

„Popri reve nadupaných motorov si v statickej zóne prídu na svoje aj priaznivci vyleštených unikátnych kúskov. Konať sa tu bude totiž 2. kolo seriálu milovníkov jedinečných áut – Show & Shine Slovakia. Vo vyhradenej zóne sa usporiada predstavenie štvorkolesových skvostov, fotenie „cars and girls“ aj meranie akustického tlaku v rámci seriálu Audio Cup Slovakia, takže sú vítaní aj majitelia extrémnych aparatúr. Novinkou bude zraz vozidiel BMW, v rámci ktorého budú mať majitelia modelov M bezplatný vstup a vyhradené miesto,“ doplnil Kovács.

Power fest sa na letisku v Boľkovciach pri Lučenci uskutoční už túto sobotu 6. júla.