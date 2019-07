V Lučenci pripravujú službu zdieľaných bicyklov

Táto služba má uľahčiť presun v rámci mesta a prímestských lokalít pre turistov a tiež dochádzanie miestnych obyvateľov do školy či práce.

LUČENEC. Rozvoj mobility a turizmu má v Lučenci podporiť pilotný projekt Bikesharing zameraný na zdieľanie bicyklov. Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorá projekt vypracovala a predložila v rámci podpory najmenej rozvinutých okresov, požaduje na jeho financovanie regionálny príspevok 150-tisíc eur. Krajskí poslanci na poslednom rokovaní zastupiteľstva schválili nájom nepoužívanej jedálne v Strednej odbornej škole hotelových služieb a dopravy v Lučenci, kde Rozvojová agentúra BBSK v rámci tohto projektu vybuduje kanceláriu, sklad bicyklov a dielňu, v ktorej budú zabezpečovať zimnú údržbu bicyklov.



V meste Lučenec, ako aj v rámci celého Banskobystrického kraja, absentuje v mestách a strediskách cestovného ruchu služba výpožičky bicyklov pre miestnych obyvateľov a návštevníkov. Táto služba má uľahčiť presun v rámci mesta a prímestských lokalít po cyklotrasách a cyklochodníkoch, voľnočasový presun za kultúrno-historickými pamiatkami alebo prírodnými lokalitami na bicykli, a tiež dochádzanie miestnych obyvateľov do školy, práce, a to najmä počas ranných a poobedňajších hodín, keď je v centre mesta hustá premávka. „Pre rozvoj trvalo udržateľných foriem cestovného ruchu, resp. cykloturizmu je dôležité u občanov mesta a priľahlých mestských častí vybudovať návyk používania bicyklov ako ekologických prostriedkov prepravy,“ uvádza dôvodová správa, ktorú poslancom BBSK predkladal riaditeľ odboru vnútornej prevádzky Úradu BBSK Roman Ružica.



Približne 68 špeciálne upravených bicyklov pre zdieľané použitie bude umiestnených a uzamknutých v špeciálnych stojanoch na asi 17 stanovištiach. „Tieto budú rozložené tak, aby spájali body, medzi ktorými je v meste prirodzene najvyššia každodenná premávka, a body, ktoré sú kultúrne významné a zaujímavé (kultúrne pamiatky, centrum mesta, pošta, nemocnica, obchodná zóna, autobusová a vlaková stanica, kúpalisko, športoviská, sídliská a podobne),“ konštatuje dôvodová správa s tým, že služba zdieľania bicyklov bude spoplatnená a po počiatočnom nábehu má byť samostatne udržateľná. Jej prevádzkovanie má byť zabezpečené od apríla do novembra.



Vzhľadom k tomu, že ide o poskytovanie verejnoprospešnej služby pre obyvateľov Lučenca a jeho návštevníkov, o preferovanie ekodopravy v meste, krajskí poslanci schválili prenájom priestorov bývalej jedálne v strednej škole za symbolické nájomné 1 euro ročne s dobou nájmu stanovenou na 10 rokov. Prevádzkovateľom spoplatneného systému bude RA BBSK v spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.