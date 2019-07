Káder Lučenca vystuží skúsený rozohrávač

Mike Caffey pôsobil aj vo fínskej, maďarskej a gréckej lige.

9. júl 2019 o 16:16 Jozef Mikuš

LUČENEC. Káder BKM sa naďalej rozrastá. Klub po Jaroslavovi Musilovi ohlásil príchod ďalšej posily. Je ním 26-ročný a 183 centimetrov vysoký rozohrávač Mike Caffey.

Rodák z Kalifornie vo svete basketbalu nie je žiadny nováčik. V USA hrával za univerzitu Long Beach State (NCAA). Zaradil sa medzi najlepších hráčov súťaže, vďaka čomu mal tri roky po sebe miesto v All Big West Conference.

"Lučenec som si vybral, pretože som o meste a tamojších verných fanúšikoch počul samé dobré slová. Moji agenti Eyal Grossbard and James Blackburn už v Lučenci mali svojich klientov. Napríklad Duke Shelton či Aaron Rountree urobili v kariére výrazný skok. Hľadal som stabilný klub, ktorý sa chce zlepšovať, vyhrávať a kde sa ľudia starajú o hráčov," povedal Mike Caffey.

Po skončení univerzity v roku 2015 odštartoval profesionálnu dráhu v maďarskom mužstve Jászberényi. Aj tu sa zaradil medzi najlepších hráčov a vybrali ho do tímu All Stars.

Následne pôsobil v jednej z najkvalitnejších európskych líg v Grécku. Svoj tím Aries Trikala doviedol k desiatemu miestu v súťaži. Do Lučenca prichádza z fínskeho mužstva Helsinki Seagulls, s ktorým získal bronz.

"Očakávam, že budeme vyhrávať a že sa dostaneme do play-off. Viem, že liga bude tento rok náročnejšia, no je to výzva. Lučenec bude mať silnejší tím a myslím, že to bude vidieť. Teším sa na družstvo aj trénerov a pre fanúšikov urobím šou," doplnil rozohrávač.