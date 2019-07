Dorastenci opúšťajú druholigovú scénu

Rimavská Sobota sa prihlásila len do štvrtej ligy.

11. júl 2019 o 10:09 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA/LUČENEC. V druhej lige dorastencov účinkovali tri tímy z nášho regiónu, ale v ďalšom ročníku sa v nej nepredstaví ani jeden.

Súvisí to s umiestnením MŠK Novohrad Lučenec, MŠK Rimavská Sobota a TJ Sklotatran Poltár.

Starší dorastenci neskončili do ôsmeho, resp. do deviateho miesta po tom, ako hráči MFK Dukla Banská Bystrica postúpili do prvej ligy. Druhá liga prechádza reorganizáciou.

Doteraz spadala pod regionálne zväzy. V novej sezóne v nej už budú hrať spoločne mužstvá zo stredného i východného Slovenska a zastreší ju SFZ.