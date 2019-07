Oskar Winkler sa dočkal

Architekt, ktorý začal sv Lučenci s modernou architektúrou sa dočkal výstavy.

14. júl 2019 o 17:52 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Architekt Oskar Winkler (1909 – 1970) výrazne zmenil tvár Lučenca svojimi obytnými, ale aj verejnými budovami. Pri príležitosti 110. výročia jeho narodenia sa v Mestskom múzeu v Lučenci rozhodli usporiadať výstavu nazvanú Nesplnený.

„Nesplnený sen slobodne projektovať, nesplnený sen mať deti, nesplnený sen si poctivo robiť prácu. Tých nesplnených je v jeho pohnutom živote dosť, touto výstavou sa náš kolektív snaží o uvedenie tejto osobnosti do dejín architektúry na miesto, kam patrí. A to je miesto k architektom prvej polovice 20. storočia na Slovensku, ktorí svoje diela vytvárali v duchu modernej architektúry, funkcionalizmu,“ povedala Andrea Moravčíková, riaditeľka Mestského múzea v Lučenci.

Podľa nej Oskar Winkler vniesol do architektúry Lučenca ako prvý ploché strechy, terasy, moderné technické vybavenie, ktoré často predbehlo svoju dobu. Výstava trvajúca do 8. septembra je rozdelená do dvoch častí. Na chodbe múzea sa dozviete o jeho pohnutom osude a uvidíte, ktoré budovy v meste nesú jeho rukopis. V druhej časti sa pozriete do jeho vlastnej vily, ktorá je verejnosti neprístupná.