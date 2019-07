Európske filmy na púti po dvoroch

Ojedinelý projekt po roku ožil.

17. júl 2019 o 6:01 VR

LUČENEC. Vlaňajšia séria putovných filmových predstavení pod holou oblohou sa dočkala pokračovania. Projekt nazvaný Letné Filmové Dvory má za sebou už dve predstavenia. Jedno vo dvore Novohradského osvetového strediska a druhé v Tomášovskom pivovare Huncút. Už v stredu 15. júla ho čaká tretie premietanie na dvore Mestského múzea v Lučenci. Diváci sa môžu pozrieť na zaujímavý dánsky krimi thriller.

„Ide o film takmer celý postavený na jednom hrdinovi, policajtovi, ktorý zdvihne v rámci služby telefonát, ten mu môže prinavrátiť stratenú česť ale hlavne zachrániť ľudský život. V Auguste sa po krátkej pauze vyberieme do záhrady Novohradského múzea a galérie, následne do dvora kaviarne Barista, potom opäť vycestujeme do Tomášoviec na nefalšovaný vidiecky dvor a následne projekt tak ako vlani ukončíme v priestoroch Synagógy," informoval dramaturg podujatia, Radovan Vojenčák.

Filmy premietajú vždy po západe slnka. Po pol ôsmej večer začnú čakať na to ´správne šero´. Počasie podľa slov organizátora je viac menej priaznivé, síce sú večey chladné a pribalená deka príde vhod, ale zatiaľ ešte na rozdiel od vlaňajška ešte nepršalo. Filmy sú vybraté z ponuky Asociácie filmových klubov, ktoré vždy v lete ponúkne filmovým klubom možnosť vybrať si z 30 európskych titulov, ktoré už síce boli v ponuke filmových klubov, ale z viacerých príčin stoja za pripomenutie.

„Dvory sú miesta, ktoré majú svoju neopakovateľnú atmosféru akejsi uzavretosti, no hlavne pocitu spolupatričnosti, my sa ju snažíme trochu navodiť silnými príbehmi z rôznych častí Európy. Sme radi, že majitelia nami vybraných dvorov, ale aj diváci zdieľajú s nami túto ideu," doplnil organizátor premietaní z filmového klubu Priestor.