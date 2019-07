Banskobystrický kraj začal rekonštrukciu 74 kilometrov ciest

Najviac poškodené úseky v okresoch Revúca a Rimavská Sobota budú rekonštruované technológiou recyklácie za studena, ktorá predĺži životnosť ciest minimálne na dvadsať rokov.

24. júl 2019 o 7:04 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) začal s obnovou ciest druhej triedy II/531 a II/532 v dĺžke 74 kilometrov v okresoch Revúca a Rimavská Sobota. Ide o úseky prepájajúce Tisovec s Červenou Skalou a Tornaľu s Muráňom. Rekonštrukciu bude realizovať banskobystrická spoločnosť SMS, a.s., ktorá získala zákazku za viac ako 8 mil. eur. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa BBSK Marcela Glevická, zhotoviteľ prebral stavenisko tento týždeň, pričom ukončenie prác vyžadujúcich si aj dopravné obmedzenia predpokladá do konca roka.



Väčšina úsekov bude rekonštruovaná štandardným spôsobom obnovy vozoviek. Úseky, ktoré boli v najhoršom stave, budú rekonštruované technológiou recyklácie za studena predlžujúcou životnosť ciest minimálne na dvadsať rokov. Pri tejto technológii sa v prípade potreby odfrézuje podložie vozovky až do hĺbky 40 centimetrov. Princíp recyklácie za studena je okrem predĺženia životnosti ciest aj ekologický, keďže sa spracúva materiál, ktorý je na vozovke aj v súčasnosti. „Rekonštrukciou týchto ciest sa veľmi výrazne skvalitní dopravná dostupnosť vodičov do okolitých miest a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť na nich,“ povedal predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný.



Do týchto ciest sa neinvestovalo desiatky rokov, ich stav a rozsah rekonštrukcie si preto vyžadujú vysoké náklady. Vláda SR aj pre význam týchto ciest ešte v roku 2016 prijala uznesenie, podľa ktorého budú cesty II/532 a II/531 preklasifikované na cesty I. triedy a prejdú pod správu Slovenskej správy ciest (SSC). Doteraz však cesty neboli preklasifikované ani zrekonštruované. „Prvoradé je, aby už tieto cesty prestali strašiť obyvateľov, ktorí po nich chodia. Je najvyšší čas ich zrekonštruovať a zvýšiť tak bezpečnosť a komfort pre všetkých, ktorí sa po nich presúvajú,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Pôžička od štátu, ktorú kraj do ciest vynaloží, mu bude po preklasifikovaní a prevedení na SSC odpustená.



Na jednotlivých úsekoch budú aj dopravné obmedzenia v polovičnom profile, teda vždy v jednom smere na niekoľko dní priebežne na približne dvojkilometrových úsekoch. Vedenie kraja žiada vodičov v najbližších mesiacoch o trpezlivosť a ohľaduplnosť pri prácach na cestách.