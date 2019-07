V dedinách zatvárajú obchody, starostovia hovoria o brzdení rozvoja

Pri minime spojov je najmä pre dôchodcov nakupovanie aj poldňovou záležitosťou.

20. júl 2019 o 11:26 TASR

LUČENEC. Ďalší rozvoj niektorých menších dedín v Novohrade môže negatívne ovplyvniť rušenie predajní potravín, ktoré v poslednej dobe zanikli v 14 obciach regiónu. Vo vyjadreniach sa na tom zhodli starostovia viacerých z nich.

„My sme mali len jeden obchod, keďže sme malá obec. Zrušený bol začiatkom apríla. Ľudia to, samozrejme, prijali veľmi zle. Aj pre základné potraviny musia chodiť ďalej, minimálne do Haliče alebo do Divína, a to je desať kilometrov," podotkol starosta Polichna Pavel Kyseľ.

Dedina má podľa jeho slov potenciál na rozvoj, keďže nie je príliš ďaleko od Lučenca či iných centier, je v nej pokoj a navyše je obklopená peknou prírodou.

„Dosť veľký je aj turistický potenciál. Do roka máme minimálne desať podujatí a je tu aj múzeum. Ročne nás navštívi okolo 2000 ľudí. Tí by si možno niečo aj kúpili, ale obchod tu už nie je," konštatoval starosta Polichna, podľa ktorého nebol len predajným miestom, ale aj určitým centrom komunity.

Podľa jeho ďalších slov je nepravdepodobné, že by predajňu v obci niekto obnovil, či už z dôvodu nákladov na nájom budovy a súvisiacej nízkej kúpyschopnosti obyvateľstva, alebo pre novú povinnosť zaviesť online pokladnice.

Ďalšie náklady by podľa neho boli s rekonštrukciou objektov predajní v Polichne či iných dedinách, ktoré pochádzajú zo 70. a 80. rokov a dlho do nich nebolo investované.

„Samotná obec s takým malým rozpočtom, aký máme, do prevádzkovania obchodu proste nemôže ísť," poznamenal Kyseľ.

Šupica: Ľudia nie sú spokojní

Podobný názor zastáva aj starosta dediny Ľuboreč Marcel Šupica, v ktorej bol obchod zrušený koncom júna.

„Ľudia nie sú spokojní, keďže boli naučení, že si mohli nakúpiť priamo v strede obce. Rušenie takýchto prevádzok nie je šťastné riešenie, hlavne v obciach, kde je iba jediný obchod. U nás je výhodou, že ešte jeden fungujúci obchod máme," povedal Šupica, podľa ktorého však vo viacerých iných dedinách rušenie obchodov ovplyvní situáciu v dvoch rozmeroch.

„Prvým sú domáci obyvatelia - dôchodcovia či ľudia bez áut, ktorí sú odkázaní na cestovanie za základnými potravinami, čo je nonsens hlavne v dedinách, ktoré nie sú na hlavných ťahoch. Majú minimum spojov a z nákupov sa stane poldňová záležitosť. Druhý rozmer sa týka ľudí, ktorí prídu do našich obcí na rôzne aktivity, prostredníctvom ktorých sa tu snažíme prebudiť život," objasnil starosta Ľuboreče.

Starostovia zo Združenia miest a obcí Novohradu už o tejto otázke jednali aj so zástupcami spoločnosti CBA, ktorá obchody prevádzkovala, a adresovali tiež list predsedovi parlamentu, ktorý jeho kancelária posunula ministerstvu pôdohospodárstva. S jeho zástupcami sa novohradskí starostovia stretli a nasledovať by mali ďalšie rozhovory. Jedným z riešení by podľa starostov mohla byť pomoc štátu budúcim prevádzkovateľom potravín v malých dedinách.

CBA reaguje

Ako uviedol Wiesław ChlebuŘ, generálny riaditeľ CBA Slovakia (Potraviny Kačka), v regióne Novohrad sú dlhodobo prítomní prostredníctvom viacerých predajní.

„Analýza pri aktuálnej zmene obchodnej stratégie nám však ukázala, že časť z nich nie je možné efektívne centrálne prevádzkovať," ozrejmil.

Tieto predajne preto podľa jeho slov dočasne uzatvorili a snažia sa osloviť šikovných vedúcich, miestnych podnikateľov a mestá a obce, aby predajne prevzali v podobe franšízy.

„Tento model sme si už úspešne vyskúšali práve v Lučenci a sme presvedčení, že môže fungovať aj v ďalších mestách a obciach," doplnil generálny riaditeľ s tým, že každý nový prevádzkovateľ predajne získa od nich plnú podporu od vybavenia obchodu až po logistiku, aby ju dokázal plnohodnotne prevádzkovať.

Ambroš: Ekonomika v malých dedinách je zložitá

Tomuto riešeniu sú naklonení aj predstavitelia Družstva Budúcnosť z Lučenca, vlastníka väčšiny budov, v ktorých prevádzky sídlili.

„Nájomná zmluva s CBA je stále platná, pokiaľ však tieto prevádzky neprevádzkujú sami, cez nich si ich môže zobrať do prenájmu tretia osoba. Na to dávame súhlas bez problémov," potvrdil predseda predstavenstva Milan Ambroš.

Dodal, že vzniknutá situácia ich mrzí a nie je im ľahostajná.

„Ekonomika v týchto malých dedinách je zložitá. Je tam pár starých ľudí, ktorí tam žijú. Samozrejme, aj oni si potrebujú nakúpiť, nejaká extra spotreba tam ale nie je. Udržať prevádzku je potom veľmi problémové," podotkol Ambroš s tým, že riešením by mohol byť nejaký sociálny program podpory.