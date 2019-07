Hrnčiarska Ves oslávila deň obce

Na návštevníkov čakali kotlíkové špeciality aj bohatý kultúrny program.

21. júl 2019 o 12:36 (jm)

HRNČIARSKA VES. Sobota (20. 7.) v Hrnčiarskej Vsi bola bohatá na jedlo, pitie aj kultúrny program. Uskutočnili sa tam oslavy dňa obce.

Podujatie odštartoval koncert speváka Maroša Banga v tamojšom rímskokatolíckom kostole.

"Trochu ma mrzí, že sa mi pokazila aparatúra. Mal so doniesť reproduktor, ktorý by mal aj mikrofóny, takže by to bolo o niečom inom. Kostol v Hrnčiarskej Vsi však má nádhernú akustiku. Spievalo sa mi tam veľmi dobre," povedal umelec.

Dianie sa potom presunulo do areálu tamojšej základnej školy, kde sa zabávalo a hodovalo.

"Okolo prípravy a organizácie osláv je veľa starostí. Máme oklieštený organizačný tím, ale som rád, že sa vždy nájdu ľudia, ktorí spoločne pripravia peknú akciu pre domácich aj návštevníkov z okolia," skonštatoval starosta Hrnčiarskej Vsi Ján Melicher.

O kultúrny program sa postarala miestna kapela Johny Band, žiaci tamojšej základnej školy, folklórny súbor Poľana a Kabát Revival Rock Therapy. Na pódiu vystúpil aj Maroš Bango.

Súčasťou osláv bolo aj odovzdanie ceny obce pre rodákov Pavla Mekého a Máriu Ambrušovú za rozvoj kultúry a reprezentáciu obce v regióne.

Chutné jedlo bolo samozrejmosťou. Návštevníci mali na výber z viacerých dobrôt. "Pripravili sme kapustnicu, baraní guľáš a guľáš z diviny, jaternice, klobásky a všetko, čo by na dobrých oslavách dní obce nemalo chýbať," doplnil starosta.