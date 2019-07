Chudobné regióny sa vyľudňujú, z južných okresov odišli tisícky ľudí

Z Novohradu a Gemera odchádzajú mladí a vzdelaní ľudia.

22. júl 2019 o 9:26 Marcela Ballová

Ľudia z ekonomicky slabých regiónov odchádzajú za prácou na západ Slovenska aj do zahraničia.(Zdroj: pixabay.com)

NOVOHRAD, GEMER. Mestá v Novohrade aj na Gemeri sa vyľudňujú. Medziročne prichádzajú o stovky ľudí. V porovnaní so štatistickými údajmi z roku 2001 je situácia alarmujúca. Len v samotných okresných mestách Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Poltár je za posledných 17 rokov o 7 913 menej obyvateľov. Najväčší úbytok za spomínané obdobie zaznamenala Rimavská Sobota. Nasledujú Veľký Krtíš, Lučenec a Poltár.

Lepšie na tom nie sú ani niektoré ďalšie mestá. Za prácou a školou, po skončení ktorej sa už väčšinou domov nevrátia, odišli stovky ľudí aj z Tisovca, Hnúšte či Fiľakova.

Najmä okresy s vysokou nezamestnanosťou sú postihnuté výraznou migráciou najmä mladých a vzdelaných ľudí. Čísla o počtoch obyvateľov v jednotlivých mestách veľakrát skresľuje aj fakt, že študenti, ktorí ostatnú v mestách, v ktorých absolvovali vysokoškolské štúdiá, si adresu neprehlásia.

Prečítajte si tiež: Lentvora. Dedina, kde ľudia nepotrebujú mobily, obchod ani krčmu Čítajte

„Za hlavný problém tejto nelichotivej štatistiky považujem v prípade Hnúšte štátom dlhodobo ignorovaný úpadok tunajšieho priemyslu po roku 1989. Už pred 15 rokmi mali tieto regióny dostať podporu na ekonomickú transformáciu v tejto oblasti,“ vyjadril sa Roman Lebeda, primátor Hnúšte, ktorá má aktuálne 7455 obyvateľov a vyľudňovanie sa jej tiež dotýka.

Zdôraznil aj veľkú vzdialenosť regiónov, v ktorých by mladí ľudia mohli získať adekvátnu prácu.

„Kto je napríklad z Hriňovej alebo Valaskej, tak sa do 30 minút dokáže dopraviť do Zvolena či Banskej Bystrice. Za prácou sa mu denne oplatí dochádzať. V prípade Hnúšte či Revúcej to však neplatí. Dopravné spojenia sú katastrofálne, pracovné príležitosti pre mladých, vzdelaných ľudí sú ďaleko. Preto sa radšej odsťahujú.“

Konkurencieschopnosť miest je nižšia

Lebeda načrtol aj problém nízkej konkurencie miest v chudobnom regióne, čo sa týka záujmu investorov.

„Niektorí lobisti pretlačili k chudobným regiónom aj také mestá, ktoré pomoc štátu nevyhnutne nepotrebujú, napríklad Kežmarok či Košice-okolie. Z nich nie je