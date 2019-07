Koóš prestúpil do Dunajskej Stredy

Mladík z Gemera vidí väčšiu perspektívu rastu na Žitnom ostrove. Má za sebou úspešnú anabázu na Liptove.

24. júl 2019 o 12:00 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Talentovaný Adrián Koóš zmenil klubovú príslušnosť. Futbalovú kariéru rozbiehal v MŠK Rimavská Sobota, dve sezóny strávil v MFK Ružomberok a jeho novým pôsobiskom sa stal DAC 1904 Dunajská Streda.

„Dostal som ponuku z Dunajskej Stredy. Zdá sa mi, že tam mám väčšiu perspektívu zlepšovať sa. Chcem si vyskúšať novú výzvu,“ uviedol pätnásťročný Koóš.

V uplynulom ročníku bol v celoslovenskom meradle druhým najlepším kanonierom prvej ligy v kategórii U15.

„Zavážila hlavne tá akadémia a infraštruktúra, ktorú v Dunajskej Strede vybudovali. Rozvíja sa to tam vo viacerých oblastiach. V klube majú tiež mentálnych koučov, hráči majú k dispozícii lepšiu regeneráciu. Trochu som zohľadnil aj možné pôsobenie v áčku, ale to sú ešte tri-štyri roky, takže je to ešte ďaleko. V DAC však mám lepšiu šancu hráčsky sa rozvinúť,“ povedal tínedžer z Rimavskej Soboty.