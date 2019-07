Ukazujú krásu a jedinečnosť skla

Ešte pár dní v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci vystavujú najzaujímavejšie sklárske výrobky zo svojich zbierok.

25. júl 2019 o 12:52 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Ešte stále aktuálna výstava Od pohára k pokladu v Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci, trvajúca do 28. júla, je venovaná zručnosti sklárskych majstrov. Tí dokázali vyrobiť veci, ktoré obdivovali takmer do slova v celom svete. Žiaľ, dnes je to až na jednu fungujúcu skláreň v Katarínskej Hute vec minulosti.

„Naše múzeum ako jediná inštitúcia v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) sa špecializuje na výskum dejín sklárskej výroby v kraji. Fond historického skla tvorí v súčasnosti viac ako 3000 kusov skla, ktorého reprezentatívnu vzorku ukazujeme v rámci aktuálnej výstavy,“ informoval historik Štefan Chrastina.

Výstava podľa jeho slov predovšetkým ukazuje nové prírastky skla a predmetov spojených so sklárskou históriou, ktoré sa od roku 2014 NMG podarilo získať vďaka úspešným grantom a podpore BBSK.

„Vystavujeme aj napríklad známe ocenenie Krištáľové krídlo, ktoré sa istý čas vyrábalo aj v sklárni v Poltári, alebo unikátny znak stredoslovenských sklární v Poltári vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a krištáľového skla, existujúci iba ako jediný kus,“ zakončil Chrastina.