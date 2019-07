Bálintovú naučil bedminton trpezlivosti a disciplíne

Klenovskú hráčku hnevá, že jej chýba majstrovský primát. Titul má jedine zo školskej scény.

25. júl 2019 o 15:10

KLENOVEC. Vo dvojhre, štvorhre i v mixe figuruje v najlepšej desiatke na Slovensku medzi staršími dorastenkami. Bedmintonistka Alžbeta Bálintová (TJ Družstevník Klenovec) preferuje párové disciplíny, pretože ju viac bavia. „Mám k nim už dlhší čas bližšie. Sú tiež dynamickejšie,“ zdôraznila sedemnásťročná Bálintová.

Medzi štvorhrou a mixom nerobí rozdiely. Dáva ich na jednu úroveň. „V mojich začiatkoch som uprednostňovala dvojhru a veľakrát som štvorhru či mix ani nechcela hrať, čo moju mamimu rozčuľovalo. Nemôžem ale zase povedať, že teraz dvojhru nemám rada. Čo sa týka mojej hry, je technická, nemám nejaký agresívny štýl,“ uviedla.

Partner v mixe z Trebišova

V mixe jej patrí v rebríčku piata priečka, vo dvojhre je ôsma a vo štvorhre desiata. „Som spokojná s tým, na akých pozíciách sa nachádzam,“ konštatovala študentka hnúšťanského gymnázia. „Deblové spoluhráčky mám z nášho oddielu. V mixe som mala rôznych partnerov. S Radoslavom Širákom z Trebišova tvoríme pár v mixe odvtedy, ako sme spolu odohrali super sezónu.“

Alžbeta Bálintová. (zdroj: Archív A.B.)

Na turnajoch preniká na medailové priečky. Zoznam úspešných výsledkov by ešte chcela rozšíriť. „Cením si všetky úspechy. Jasné, že ma hnevá, že som zatiaľ nezískala majstrovský titul. Ako každý športovec by som si ho tiež rada ukoristila. No vzhľadom na úroveň hráčok v mojej kategórii je to veľmi ťažké. Budem sa o zlatú medailu z majstrovstiev Slovenska snažiť. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť.“

Na inej scéne sa jej to však podarilo. Pred dvomi rokmi sa tešila zo zlata na majstrovstvách Slovenska základných škôl. „Ten školský titul patrí medzi moje najväčšie úspechy. Vtedy asi nikto nečakal, že ho v súťaži družstiev so Zdenkou Slatinskou získame,“ reagovala.

Zdolať brata

K bedmintonu ju pritiahol starší brat Dárius.

„Pán tréner Ivan Majorský sa so mnou veľmi natrápil, keďže som dosť tvrdohlavá, ale on to nevzdal, za čo som mu nesmierne vďačná. Ostatné dva roky sa mi dosť venoval v tréningovom procese aj Dárius, teda keď bol doma, lebo už študuje na vysokej škole. Mojou najväčšou túžbou je poraziť práve môjho brata. Ak si toto prečíta, určite sa zasmeje,“ vyjadrila sa Alžbeta Bálintová.

Bedminton roky prispieva k zviditeľňovaniu Klenovca. „Je to inteligentná a dynamická hra, čo mi vyhovuje. Ako hovorí náš tréner, bedminton nie je pre hlupákov. Svojím spôsobom predstavuje tento šport pre mňa relax, ale naučil ma tiež trpezlivosti a disciplíne.“

Bálintová naznačila, že sa v budúcnosti možno bude venovať trénerskej práci. „Rozmýšľala som nad tým a asi áno. Na tréningoch, keď s nami trénujú mladí hráči, som zistila, že by ma bavilo venovať sa im.“

Rekreačne rada pláva a lyžuje.