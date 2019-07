Šesť rokov väzenia za neúspešné pokusy o krádež

Ladislav R. z Modrého Kameňa chcel okradnúť dve dôchodkyne a jednej z nich spôsobil požiar.

30. júl 2019 o 18:35 SITA

MODRÝ KAMEŇ. Nepodmienečný trest odňatia slobody šesť rokov potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 21-ročného Ladislava R. z Modrého Kameňa. Ten sa pokúsil v mieste bydliska okradnúť dve ženy vo veku 91 a 88 rokov, ale neuspel a mladšej z nich spôsobil požiarom škodu viac ako päťsto eur. Verdikt krajského súdu je právoplatný.

Útok na dôchodkyne spáchal v noci na 20. januára tohto roku. S maskovanou tvárou preskočil plot rodinného domu staršej obete a zaklopal na kuchynské okno. Na otázku domácej neodpovedal, ale ukázal jej asi polmetrovú palicu. Tá mu pohrozila, že privolá políciu a on ušiel za dom. Odvážna dôchodkyňa vyšla na dvor, ale za sebou nezamkla. Ladislav to využil, vnikol do domu a vzal jej puzdro s dokladmi. Pri preskakovaní plota doklady stratil a dôchodkyňu Auréliu vystrašil, ale škodu nespôsobil.

Krátko po tomto čine si za obeť vybral o tri roky mladšiu susedu Julianu. Do domu vnikol cez okno a chcel niečo ukradnúť. Svietil si pri tom sviečkou, ktorú si so sebou doniesol. Nič však „súce“ nenašiel a odišiel s prázdnymi rukami. V dome však zabudol zapálenú sviečku, ktorá spôsobila požiar. Dôchodkyňa vyčíslila škodu na poškodených a zničených veciach na 550 eur.

Na Okresnom súde vo Veľkom Krtíši sa Ladislav k útokom priznal. Skutky však spáchal v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia tiež za zločin porušovania domovej slobody. Preto mu súd vymeral prísnejší trest odňatia slobody na šesť rokov. Priťažilo mu tiež, že už bol v nedávnej minulosti trestaný a aktuálne skutky porušovania domovej slobody, poškodzovania cudzej veci a krádeže v štádiu pokusu spáchal voči chráneným osobám vyššieho veku.

Uložený trest Ladislav označil za neprimerane prísny a v odvolaní požadoval jeho mimoriadne zníženie. Krajský súd však jeho návrh zamietol a prvostupňový verdikt potvrdil. Podľa predsedu senátu bol napriek veku už viackrát súdne trestaný. Nepoučil sa však z predchádzajúcich trestov a útoky na dôchodkyne spáchal v skúšobnej dobe podmienečného odsúdenia.

Predseda senátu hneď aj nariadil výkon trestu, ktorý si Ladislavodpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Do trestu sa delikventovi zaráta aj sedem mesiacov vo väzbe, v ktorej sa ocitol po januárových útokoch na dôchodkyne.