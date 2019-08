Z diváka súťažiaci: Štefan Nagy môže byť ďalším úspešným strongmanom

Do sveta strongmanov sa dostal len pred tromi mesiacmi. Odvtedy sa stihol ukázať v pozitívnom svetle. Štefan Nagy je vychádzajúcou hviezdou na nebi tohto silového športu.

1. aug 2019 o 7:31 Jozef Mikuš

GEMERSKÝ JABLONEC. Štefan, ktorého prezývajú Cimet, začal svoju strongmanskú cestu z pozície diváka.

„Kamarát z Jesenského Tomi Mihály ma pozval na súťaž strongmanov do Maďarska, kde sa predstavil aj najlepší maďarský pretekár. Po súťaži som si išiel vyskúšať disciplíny a zvládol som váhy, s ktorými si niektorí súťažiaci nedokázali poradiť. To ma nakoplo a rozhodol som sa, že sa vydám na cestu strongmanov,“ opísal svoje zoznámenie so svetom silákov rodák z Gemerského Jablonca.

Úspešné vystúpenia

Štefan sa s činkami prvýkrát zoznámil na strednej škole. Učiteľom a vzorom vo vtedajšom svete kulturistiky mu bol brat. Hoci sa z posilňovne nevydal na súťažné pódiá, práca so železom sa podpísala na stavbe jeho tela a vytvorila základy pre kariéru strongmana. Iba svaly však na tento šport nestačia a Štefan sa začal obzerať po skúsenom mentorovi.

„Registroval som kariéru známeho novohradského strongmana Milana Šuľana. Kamarát Robo Gonda mi s ním vybavil stretnutie. Milan mi hneď ukázal, ako vyzerá bežný tréning, s čím sa cvičí a začali sme sa pripravovať spoločne.“

Tridsaťročný športovec sa za krátku dobu stihol predstaviť na viacerých súťažiach doma aj v zahraničí. S váhami sa popasoval napríklad v Rumunsku, kde z deviatich účastníkov obsadil piate miesto.