Boháčikovú láka legionársky chlebík

Tisovčanka si so spoluhráčkami z Dukly prebrala na finálovom turnaji majstrovstiev Slovenska bronzové medaily.

1. aug 2019 o 11:50 JÚLIUS GEĽO

TISOVEC. Talentovaná futbalistka z Tisovca zarezáva v MFK Dukla Banská Bystrica. Hráva jednak v prvej lige dorasteniek, ale tiež v prvoligovej súťaži žien. Laura Boháčiková sa dostala do širšieho hľadáčika reprezentačného trénera v kategórii do 17 rokov. Je spoľahlivou hráčkou.

Pochádza z futbalovej rodiny. Začínala v tisovskom mužstve žiakov. Zápolila v druhej i tretej lige.

„Bola som vedená k futbalu odmalička a tento šport mi prirástol k srdcu. Tak sa práve jemu venujem. Vyrastala som s chlapcami, rozu-mela som si s nimi, nebrala som ako nejakú komplikáciu, že som hrávala v tíme chlapcov,“ hovorí sedemnásťročná Boháčiková. Popri pôsobení v meste pod Hradovou si obliekala v rámci striedavého štartu dres žiačok ŠK Selce. „Na majstrovstvách Slovenska žiačok sme získali bronzové medaily. Neskôr sme sa stali majsterkami Slovenska v malom futbale,“ pripomenula.

Neskôr hájila farby Sport Ladies Club Banská Bystrica a ten vstúpil, resp. sa začlenil do MFK Dukla Banská Bystrica. „Pôsobím v treťom dievčenskom klube, ale v podstate je to ten istý, len sa akoby mení jeho názov,“ poznamenala.

Prešla si aj zdravotnými problémami s kolenami i s vyskočeným stavcom, lenže Lauru to nezastavilo. Svoje miesto vidí na ihrisku. Príznačným je pre ňu zápal pre hru.

Na finálovom turnaji nepochodili

V ročníku 2018/2019 nastupovala v základnej zostave banskobystrického kolektívu v kategórii U19. Prispela k tomu, že Dukla ovládla B skupinu prvej ligy a postúpila na finálový turnaj o majstra Slovenska. Jeho dejiskom bol Liptovský Mikuláš.

„Páčilo sa mi, že bol vytvorený formát troch regionálnych skupín a ich víťazky postúpili na finálový turnaj. V našej skupine sme tuho bojovali o prvenstvo s Trenčínom. Mali sme cieľ dostať sa na finálový turnaj a boli sme rady, že sme sa naň aj prebojovali,“ povedala Boháčiková.

V Liptovskom Mikuláši prehrali Banskobystričanky s Partizánom Bardejov 0:4 a so Spartakom Myjava 0:5. Znamenalo to pre ne bronzovú priečku. „Museli sme sa vysporiadať s absenciou niektorých hráčok. Boli sme sklamané, že sme obsadili tretie miesto, ale dalo nám to veľa do života. Verili sme, že by sme mohli skončiť lepšie. To naše umiestnenie však platí v celoslovenskom meradle, takže z tohto pohľadu je potešujúce.“

Univerzálna hráčka

Laura nastupuje na pravej strane záložnej formácie alebo v jej strede. „Mám vyváženú ofenzívu i defenzívu. Náš tréner Jaroslav Boroviak hovorí, že tam, kde ma postaví, tam dokážem zahrať. Som skôr tvorivý typ hráčky. Viac-menej na góly prihrávam. Keď sa mi to pošťastí, nejaký aj dám.“ V lanskom ročníku sa strelecky presadila jedenásťkrát.

V MFK Dukla mala medzi spoluhráčkami Revúčanku Katarínu Vredíkovú, Julianu Šimovú z Divína, ale aj Viktóriu Mazorovú z Veľkého Krtíša či Bianku Kiškováčovú, bývajú hráčku Želoviec.

Boháčiková účinkuje tiež v najvyššej súťaži žien. „V nej som zatiaľ neskórovala. Medzi ženami nastupujem na pravej strane zálohy, prípadne na kraji obrany. Máme slabší tím, v uplynulej sezóne sme hrali o záchranu a podarilo sa nám udržať v súťaži. Obsadili sme predposledné deviate miesto. Vážim si, že mám možnosť hrať v lige žien. Je každopádne kvalitatívny rozdiel medzi touto súťažou a dorasteneckou kategóriou U19.“

Živí nádej

Zostala pred bránami národného tímu do 17 rokov, nedostala od reprezentačného kormidelníka Jozefa Jelšica pozvánku na zraz. Priblížila sa však k nej, keďže sa ocitla medzi náhradníčkami.

„Ak sa nemýlim, tak trikrát som sa dostala do nominácie ako náhradníčka. Raz to vyzeralo, že na reprezentačnú akciu pôjdem, lebo sa zranila hráčka z užšej nominácie, ale napokon tam predsa len išla. Som sklamaná, že som do reprezentácie neprenikla. Ale zase na druhej strane ma futbal napĺňa, som na ihrisku šťastná, takže mi aj celkom stačí, keď môžem v škole i v klube trénovať a hrať,“ vyjadrila sa študentka Strednej športovej školy v Banskej Bystrici.

Flintu do žita ale nehádže. Má možnosť prepracovať sa do národného tímu do 19 rokov.

„Bola by som úplne šťastná, keby som si obliekla reprezentačný dres. Snažím sa na sebe pracovať, trénujem svedomite, dávam do zápasov všetko, čo viem. Dúfam, že sa mi to raz podarí,“ reagovala. Tisovčanka mieni študovať na vysokej škole. „Neviem zatiaľ, kam pôjdem potom študovať. Od septembra idem do tretieho ročníka na strednej. Určite by som si však chcela zahrať aj v zahraničí, no to je ešte ďaleko,“ uviedla Laura Boháčiková.

Zdobí ju nesporný športový talent. Na školskej scéne hráva napríklad i stolný tenis či florbal, pričom v týchto športových odvetviach reprezentovala školu na celoštátnom kole.