Ďuriš by chcel byť produktívnejší

Kormidelníkom Mountfield HK Hradec Králové sa stal David Kočí, ktorý hrával aj v NHL.

3. aug 2019 o 8:32 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÉ ZALUŽANY. Pre osemnásťročného mladíka z Rimavských Zalužian bola vlaňajšia sezóna premiérová vo farbách Hradca Králové.

„Rozhodoval som sa medzi Mountfield HK a HKM Zvolen, kde som predtým hrával. Vo Zvolene mi ponúkli, že by som mohol nastupovať aj za tipsportligové áčko, hrával by som tiež za farmu, ktorú riešili v prvej lige seniorov, či za juniorský tím. Napriek tomu som sa rozhodol pokračovať v Hradci Králové a uvidíme, čo mi to dá. Konzultoval som to aj s jedným známym a skúseným trénerom. Predstavitelia Mountfield HK vraveli, že ak sa mi vydarí sezóna, budú sa mi snažiť pomôcť v tom, ako potom ďalej. Zohľadňoval som tiež skutočnosť, že mám ešte rok platnú zmluvu s českým klubom,“ povedal krídelník Ďuriš.

Neobľubuje dlhé behy

Dalibor Ďuriš naplno zarezáva so spoluhráčmi v príprave.