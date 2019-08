Vďaka výstavbe bytov preskočil Modrý Kameň Dudince

Modrý Kameň už nie je najmenším mestom na Slovensku. Dopyt po bytoch tu štvornásobne prevyšuje ponuku.

5. aug 2019 o 12:09 Marcela Ballová

MODRÝ KAMEŇ. V donedávna najmenšom meste na Slovensku sú stavebné práce v plnom prúde.

Pri domčekoch v radovej zástavbe a novej bytovke pribudla ďalšia stavba a v nej nájomné byty. Práve tie lákajú do Modrého Kameňa mladé rodiny. Sťahujú sa sem aj z neďalekého okresného mesta. Bývanie v novom a najmä lacnejšom si pochvaľujú.

Vďaka výstavbe počet obyvateľov v meste stúpa a Modrý Kameň už preskočil Dudince.

Prečítajte si tiež: Chudobné regióny sa vyľudňujú, z južných okresov odišli tisícky ľudí Čítajte

„Presťahovali sme sa z Veľkého Krtíša. Do Modrého Kameňa je to len na skok. Bývanie sa nám páči, mesačne nás vyjde zhruba 250 eur. Je tu pekné prostredie a skočiť na nákupy do okresného mesta trvá autom skutočne krátko,“ povedala jedna z nájomníčok.

„Prvých 24 bytov vzniklo v budove bývalej škôlky. Bolo to v roku 2013. Vlani sme odovzdali 14 bytov v novopostavenej bytovke. Tento rok v marci sme kolaudovali dvanásťbytovku. Vzhľadom pripomína malé domčeky v radovej zástavbe,“ informovala Mária Bednárová, primátorka Modrého Kameňa s tým, že v októbri by sa mala skolaudovať ďalšia štrnásťbytovka.

O dva roky je naplánovaná výstavba približne rovnakej „radovky“, do akej sa nasťahovali ľudia tento rok.