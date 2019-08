Rušné časy majú už za sebou

V Konrádovciach to kedysi žilo. Teraz ponúka dedina ospalý pokoj.

5. aug 2019 o 19:15 Radovan Vojenčák

KONRÁDOVCE. Po trochu hrkotavej, ale aspoň početnými záplátami pokrytej ceste sa dostanete od Blhoviec až do Konrádoviec, kde vás hneď za tabuľou víta zarastený veľký rodinný dom, ktorý asi stratil gazdu. Je to prvé znamenie toho, čo vás čaká aj inde v dedine. Nájdete v nej dokonca prázdne plochy, kde kedysi stáli domy, no museli ich pre zlý stav zbúrať. Niekoľko ďalších určite časom čaká podobný osud.

Súvisiaci článok V Konrádovciach sú bezmocní, úrad sa im rozpadá pred očami Čítajte

Prvá písomná zmienka o obci v Rimavskosobotskom okrese je z roku 1341. Doslova stáročia žilo v dedine podľa zverejnenej histórie na stránke obce len niekoľko rodín slúžiacich grófovi Štefanielovi. Až na prelome 20. storočia sa vďaka okolitým kameňolomom počet obyvateľov priblížil až k tisícke. V časoch najväčšej prosperity sa ich počet dostal až k číslu 1200 v súčasnosti tu žije 320 ľudí.

V obci bývalo zdravotné stredisko, viaceré obchody z rozličným tovarom, kúpalisko i kino. Útlmom ťažby a zavretím kameňolomu rušný život z obce znovu vymizol. Ťažko predpokladať kam sa vývoj kedysi živej a prosperujúcej dediny poberie ďalej, ale nájdete tu aj spokojných obyvateľov.

Uvidí sa na konci leta