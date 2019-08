Pondelok večer úradovala na ceste smrť

Pri dopravnej nehode dvoch osobných áut na mieste zahynul jeden z účastníkov. Druhý bol v kritickom stave prevezený do nemocnice.

6. aug 2019 o 10:07 Radovan Vojenčák

ROŽŇAVA. V pondelok (5.8.) večer sa okolo 20:00 hod. na ceste medzi Rožňavou a Nadabulou sa stala tragická dopravná nehoda . Zrazili sa pri nej dve osobné vozidlá. Na mieste zasahovali posádky RLP Rožňava, RZP Plešivec a RZP Štítnik.

„Po príchode na miesto nehody sa v jednom aute nachádzali dvaja zakliesnení muži, ktorých vyslobodzovali hasiči. Jeden z mužov utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, záchranárom sa ho aj napriek veľkému úsiliu nepodarilo oživiť. Druhý muž bol s ťažkými zraneniami v kritickom stave transportovaný do rožňavskej nemocnice. Dve osoby z druhého auta - matka a syn - boli s ľahkými zraneniami prevezení rovnako do nemocnice v Rožňave," informovala Katarína Načiniaková zo spoločnosti Falck.