Slovensko zasiahnu silné búrky

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred búrkami pre všetky kraje.

7. aug 2019 o 11:13 SITA



BRATISLAVA. Dnešný deň prinesie na naše územie intenzívne búrky, prídu v niekoľkých vlnách. Podľa portálu iMeteo, tá hlavná vlna by mala doraziť vo večerných hodinách.

„Búrky začnú vznikať počas dňa v oblasti hôr. Vytvárať sa budú jednotlivé búrkové jadrá, ktoré môžu mať až supercelárnu štruktúru a môžu prinášať výdatné zrážky či krúpy. Tieto búrky zasiahnu najmä stredné a východné Slovensko," uvádza portál.



Vo večerných hodinách by silnejšie búrky mali doraziť z Rakúska. "Búrky sa začnú formovať nad Nemeckom, Slovinskom, Rakúskom a Českom a postupovať budú smerom k severovýchodu. Nad naše územie by mali vstúpiť po 18:00 a postupovať budú z okolia Záhoria a Bratislavy smerom nad Považie do Poľska,"

približuje iMeteo.sk. Ako dodáva, tieto búrky budú sprevádzané prudkým nárazovým vetrom, lejakmi, avšak vzhľadom na podmienky nie sú ojedinele vylúčené ani extrémnejšie prejavy. Podmienky budú vhodné aj pre také javy ako tornádo.

Výstraha platí do štvrtka

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu 1. stupňa pred búrkami pre všetky kraje. Platiť bude do štvrtka do 06:00. "S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 - 40

mm a nárazy vetra rýchlosť 65 - 85 km/h. Možný je prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov," varujú meteorológovia.