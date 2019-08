Mimel sa chystá na sezónu. Tím už bez Kočiša či Dentinha

Futsalový vicemajster z Lučenca začína prípravu na nový súťažný ročník. Z klubu hlásia novinky v kádri aj realizačnom tíme.

7. aug 2019 o 13:58 Jozef Mikuš

LUČENEC. Futsalový Mimel Lučenec sa onedlho pustí do tréningového kolobehu na nový extraligový ročník.

Príprava pod vedením Mariána Berkyho odštartuje 12. augusta. Jej súčasťou budú aj tri domáce priateľské zápasy.

„Na prípravu budeme mať vyše mesiaca. Súťaž by sa mala začať 6. septembra, hoci my budeme prvé kolo kvôli osobným dôvodom prekladať. Prvý prípravný zápas by sme doma mali odohrať 23. augusta proti poľskému majstrovi Bialsko-Biala, druhý 26. augusta proti maďarskému tímu Újpést a 30. augusta si zahráme proti Banskej Bystrici,“ prezradil tréner Marián Berky s tým, že v hre je aj ďalší prípravák. Ten by divákom mohol vykompenzovať preložené úvodné súťažné kolo.

Fehérvári asistentom

Skúsený kormidelník chce prípravu založiť na aktívnej hre vyššie k súperovej bráne. Základom však ostáva pevná obrana. Berkymu bude z pozície asistenta pomáhať hrajúci kapitán Attila Fehérvári.

Attila aj predtým pozitívne vplýval a pomáhal v juniorke. Verím, že rovnako zasiahne aj v áčku, kde bude mať väčšie kompetencie,“ vyjadril sa viacnásobný tréner roka v službách Lučenca.

V klube pracujú na posilnení kádra, k čomu by mal pomôcť aj navýšený rozpočet. Vedenie extraligistu avizuje príchod kvalitných futsalistov, no ich mená nechcú zatiaľ prezradiť.

Jedinou potvrdenou novou tvárou je zatiaľ Brazílčan Wossley Alves Rodrigues, prezývaný Olinha. Tréner Berky si od jeho príchodu sľubuje vytvorenie konkurenčného prostredia medzi brankármi. Štvorica gólmanov bude musieť o miesto medzi tromi žrďami medzi sebou zabojovať.

Zmeny sa udiali aj smerom von.