Štrbová s Dubovcovou zdolali aj Rakúšanky

Slovenky sa môžu stať víťazkami skupiny, ak zvládnu aj ďalšiu prekážku v podobe minuloročných finalistiek.

8. aug 2019 o 7:18 SITA

MOSKVA. Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Andrea Štrbová s Natáliou Dubovcovou už majú istotu postupu do vyraďovacej časti na majstrovstvách Európy v Moskve.

Slovenky po utorkovom triumfe nad francúzskou dvojicou Alexandra Jupiterová a Aline Chamereauová (2:0) hladko zdolali v G-skupine aj rakúske súperky Evu Freibergerovú a Valerie Teuflovú 2:0 (11, 12). Víťazky každej z ôsmich skupín si zabezpečia priamy postup do osemfinále turnaja, družstvá na druhom a treťom mieste nastúpia v zápase play-off o postup medzi elitnú šestnástku.

Prvý set stredajšieho stretnutia bol plne v réžii Sloveniek, keď súperkám dovolili uhrať iba jedenásť bodov. V druhom slovenský pár získal mierny náskok, ktorý v závere ešte zvýšil. Slovenky sa môžu stať víťazkami G-skupiny, ak zvládnu aj ďalšiu prekážku v podobe minuloročných finalistiek - vo štvrtok vyzvú Ninu Betschartovú s Tanjou Hüberliovou zo Švajčiarska. V prípade úspechu sa kvalifikujú priamo do 2. kola play-off. Slovenky už teraz majú istotu odmeny 1000 eur a zisku 240 bodov do rebríčka.

"Predviedli sme zodpovedný výkon. Vedeli sme, že proti Rakúšankám, ktoré vo Viedni potrápili svetové šampiónky z Kanady, to nebude zadarmo a museli sme si dať pozor. Dokázali sme ich zatlačiť vo všetkých činnostiach, naša hra vyzerala dobre. Vedeli sme, že bude dôležité práve to, aby sme sa s nimi neťahali o jeden či dva body. Našťastie, pomerne rýchlo sme si utvorili náskok. Máme istotu postupu a zajtra si to so Švajčiarkami rozdáme o prvé miesto. Tomu, že dnes zaváhali, nebudeme prikladať váhu, zajtra je nový deň a môžu hrať svoj najlepší volejbal," uviedla Natália Dubovcová pre oficiálny portál Slovenskej volejbalovej federácie svf.sk.

Andrea Štrbová ju doplnila: "Myslím si, že sme to zvládli. Hneď na začiatku sme si utvorili náskok servisom, hrali sme s pokojom a predviedli sme dobrý výkon. Súperky sme nechceli k ničomu pustiť, aj ony vedia zahrať dobre, čo ukázali víťazným setom vo Viedni proti majsterkám sveta. Švajčiarkam máme čo vracať; vieme, čo hrajú a bude to boj."

Majstrovstvá Európy v plážovom volejbale - Moskva (Rus.) - streda: Andrea Štrbová, Natália Dubovcová (SR-10) - Eva Freibergerová, Valerie Teuflová (Rak.-26) 2:0 (11, 12).