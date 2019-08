Nôta mal druholigovú premiéru

Mladík z Gemera je bohatší o novú skúsenosť. Verí, že mu pribudnú aj ďalšie štarty.

8. aug 2019 o 12:50 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Brankár Július Nôta debutoval v druhej lige. Kormidelník MFK Dukla Banská Bystrica Stanislav Varga mu dal príležitosť v domácom dueli proti FC ŠTK 1914 Šamorín.

Mladý gólman neinkasoval. Mančaft z mesta pod Urpínom zdolal Šamorín jednoznačne 5:0.

„Bol som každopádne rád, že som mohol nastúpiť. Zo začiatku som mal zmiešané pocity, ale potom to už bolo dobré. Za najdôležitejšie považujem, že sme zvíťazili, čo znamenalo tri body do tabuľky. To čisté konto predstavuje pre mňa len akýsi bonus,“ povedal devätnásťročný Nôta.

„Skoro celý zápas sa hralo na polovici súpera. Riešil som nejaké dve strely a pár štandardných situácií,“ doplnil syn jednej z legiend rimavskosobotského futbalu.

Práve pod taktovkou otca Júliusa prenikal do tajov brankárskeho remesla. Kariéru odštartoval v TJ ŠK Tempus Rimavská Sobota, odkiaľ prešiel do MŠK Rimavská Sobota.

Z Gemera si to ešte v dorasteneckom veku namieril do Banskej Bystrice.

Čakal viac príležitostí

V jesennej časti minulého ročníka mu pripadla v druhej lige pozícia náhradníka. Za Duklu nastúpil jedine v Slovnaft Cupe na pôde Fiľakova.