Banský záchranár si chcel vymeniť službu, pod zemou našiel smrť

Obeťami najväčšieho banského nešťastia v krajine boli aj traja zamestnanci veľkokrtíšskej Bane Dolina.

10. aug 2019 o 20:09 Marcela Ballová

DOLNÁ STREHOVÁ. Ani desať rokov nezmiernilo žiaľ za milovaným človekom. Deň, keď sa banský záchranár lúčil a odchádzal na zásah do Handlovej, stále žije v pamäti tragédiou poznačenej rodiny.

Štyridsaťročný Peter Púpava z Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš bol jednou z dvadsiatich obetí najväčšieho banského nešťastia v našej krajine. Tragédia sa odohrala 10. augusta 2009.

Jedenásť banských záchranárov a deväť civilných baníkov likvidovalo požiar v šachte, nachádzajúcej sa vyše 300 metrov pod zemou. Došlo k výbuchu, ktorý mal fatálne následky.

Chcel si vymeniť službu

„Peter si chcel v osudný deň vymeniť službu, pretože mal doma dosť práce. Prerábal dom, v ktorom žil s manželkou a synom. Jeden z kamarátov ho však prehovoril. Do Handlovej išli z veľkokrtíšskej Bane Dolina traja. Nevrátil sa ani jeden,“ zarosili sa oči 77-ročnému Jánovi Púpavovi, strýkovi nebohého Petra.

So synovcom mal veľmi blízky vzťah. „Bol šikovný. Do čoho sa pustil, to spravil. Škoda života v najlepších rokoch,“ povzdychol.

Užialená matka sa nádejala, že syn žije

„Ešte pred odchodom do Handlovej mi prišiel ukázať kachličky, ktoré kúpil do domu. Akoby sa chcel vtedy rozlúčiť,“ žiali Petrova sestra Eva. Aj po dlhých rokoch