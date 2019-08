Gažiová ide za lepšími podmienkami

Z juhu Banskobystrického kraja mieri talentovaná džudistka do Bratislavy.

14. aug 2019 o 12:25 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Jej zoznam úspechov je dlhý. Presadila sa na domácich i zahraničných podujatiach. Natália Gažiová má v zbierke aj majstrovské tituly. Dosiahnutými výsledkami urobila výbornú reklamu rimavskosobotskej Lokomotíve.

Štrnásťročná džudistka teraz dáva svojmu rodisku zbohom a z Rimavskej Soboty odchádza do Bratislavy. Zarezávať bude v Slávii STU. Tento krok má prispieť k jej ďalšiemu športovému rastu. V slovenskej metropole nastúpi od septembra aj do deviateho ročníka základnej školy, neskôr by mala študovať na Strednej športovej škole v Bratislave.

„Do konca tohto kalendárneho roka ešte bude reprezentovať na turnajoch Lokomotívu Rimavská Sobota. Od januára 2020 bude hájiť farby Slávie STU Bratislava. Tak je to najlepšie. Nebola podmienka, že hneď teraz musí prestúpiť do Slávie,“ uviedla Lenka Babicová, mama nadanej športovkyne. V lige dorasteniek si už Gažiová zápolenie za Sláviu STU vyskúšala.