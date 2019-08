Gregor zažil krst v áčku Soboťanov

Nadaný mladík dostal dôveru v seniorskom tíme ako sedemnásťročný.

14. aug 2019 o 14:13 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Brankárska dvojica treťoligového mančaftu MŠK Rimavská Sobota pozostáva z mladíka a veterána. Kým štyridsaťšesťročný Mário Michalík má skúsenosti na rozdávanie, sedemnásťročný Krisztián Gregor len získava ostrohy v seniorskej kategórii.

V áčku Gemerčanov debutoval v úvodnom kole aktuálnej sezóny. Nastúpil v základnej zostave Rimavskej Soboty, ktorá v domácom prostredí podľahla futbalistom ŠK Prameň Kováčová 0:2.

Bol jedným z dvoch mladíkov, ktorí v nej figurovali. Predviedol sa v solídnom svetle. Potenciál nepochybne má.

Dal si trojku

„Vedel som zhruba týždeň dopredu, že budem chytať. Súper bol v prvom polčase lepší. Prejavilo sa, že sme neboli ešte zohratí. Nešlo nám to tak, ako by sme chceli. V druhom dejstve sme hrali lepšie, ale nedokázali sme skórovať, nemali sme šťastie,“ vyjadril sa Gregor.

„Ak by som sa mal oznámkovať na školskej stupnici, dal by som si za premiéru trojku. Prejavila sa u mňa aj nervozita. Možno som mohol tú strelu pred prvým gólom lepšie vyraziť. To, že som nastúpil ako sedemnásťročný za áčko, znamená pre mňa veľa. Cením si to. Je veľmi dobre, že mám v takomto veku možnosť chytať v seniorskej kategórii. Dúfam, že sa mi v nej bude dariť,“ doplnil.