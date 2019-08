Hajnáčka potrápila Lučenec, Tisovčania si zápas s Trenčínom vychutnali

Streda patrila druhému pohárovému kolu.

15. aug 2019 o 8:04 Jozef Mikuš

TISOVEC/HAJNÁČKA. Stredajší podvečer (14. 8.) priniesol druhé kolo Slovnaft Cupu. Spomedzi zástupcov nášho regiónu si v ňom zahrali len tri kluby. Stretnutie medzi Slovenskými Ďarmotami a Fiľakovom sa nehralo a Príbelce privítajú Komárno až budúcu stredu (21. 8.).

Do ďalšej fázy tak postúpil len treťoligový MŠK Novohrad, ktorý bojoval na pôde Hajnáčky. Domáci štvrtoligista hostí poriadne potrápil. Lučenčania sa v úvode rozbehli a v 20. min. už vyhrávali 3:0 po dvoch góloch Oláha a jednom z kopačky Pipíšku. Domáci ale zaradili vyššiu rýchlosť a zásluhou Genského a Illéša do prestávky znížili na 2:3.

Tlak Hajnáčky pokračoval aj po zmene strán a v 50. min. Šťavina vyrovnal na 3:3. Spása hostí prišla až v 84. min., kedy Sarvaš stanovil na konečných 4:3 pre Lučenec.

MŠK Novohrad sa v treťom kole stretne s víťazom zápasu Príbelce - Komárno. Na postupujúceho z dvojice Slovenské Ďarmoty - Fiľakovo čaká fortunaligista z Dunajskej Stredy.

Lákadlom stredajšej porcie bol zápas medzi štvrtoligovým Tisovcom a fortunaligistom z Trenčína. Zápas sa hral podľa očakávaní a hostia mali na mokrom teréne výraznú prevahu. Kým do polčasu Tisovec prehrával 0:2, po záverečnom hvizde to bolo už 1:8.

O jediný gól domáceho celku sa zo značky pokutového kopu postaral Husanik. Domáce mužstvo však nevešia hlavu a tréner Drak i strelec Husanik si zo zápasu odniesli zážitky aj pozitíva.

Cez polčasovú prestávku sa na trávniku predstavili členovia Back To Elements z Tisovca.

SLOVNAFT CUP - 2. KOLO

MŠK Tisovec - AS Trenčín 1:8 (0:2)

Góly: 62. Husanik (z 11 m) - 7., 47. (z 11 m) a 89. Čataković, 34., 55. a 56. Roguljić, 75. a 84. Kadák, R: Marhefka, 381 divákov, ŽK: 41. Julien, 29. Gálik, 36. Laczkó.

Tisovec: Košičiar - Slovák, Gálik, Juhász, Očenáš, Dacho (70. Rosiar), Švantner, Šestina (73. Morong), Csabay (79. Kuchta), Szczepaniak, Husanik.

Trenčín: Šemrinec - Julien, Šulek, Čataković, Koolwijk, Bukari, Corryn, Roguljić (64. Kadák), Slávik, Lamine, Laczkó.

Marek Drak, tréner MŠK Tisovec: "Bola to dobrá skúsenosť pre chlapcov. Pozitívom bolo, že sme sa mohli dostať do zápasového tempa, pretože nám chýbal duel s Poltárom. Na hráčoch bolo vidno, že sme v lige hrali iba jeden zápas. Je potrebné, aby sa dostali do tempa. Máme preto pred sebou nejaké prípravné zápasy, aby sme to doladili. Výsledok 1:8 je spravodlivý, Trenčín bol vo všetkých herných činnostiach lepší. Je škoda, že za 10 minút druhého polčasu sme dostali tri góly. Pre chlapcov to bola dobrá skúsenosť."

Roman Marčok, tréner AS Trenčín: "Pred zápasom sme súpera nepodcenili a hráčov sme upozorňovali, aby boli koncentrovaní a aby konfrontáciu zvládli úspešne. Sme radi, že sme vyhrali vysokým rozdielom. Stále sa však máme v čom zlepšovať. Zápas bol pre nás dôležitý, aby sme vyskúšali viacerých hráčov z tímu a myslíme si, že mnohé výkony splnili očakávania."

Patrik Husanik, strelec jediného gólu MŠK Tisovec: "Keď som kopal penaltu, nemal som stres. Bol vysoký stav. Buď to padne alebo nie. Našťastie to padlo. Sme radi, že sme mohli privítať takého súpera. Aspoň ľudia videli, že je to iné, ako sa na hráčov pozerať v telke. Sú niekde inde. Myslím, že sme podali dobrý výkon na to, že sme na zápas prišli z roboty. Niekto zváral, niekto vyskladňoval a iné veci. Zišli sme sa a dobre sme si s Trenčínom zahrali."

FC 98 Hajnáčka - MŠK Novohrad Lučenec 3:4 (2:3)

Góly: 28. Genský, 31. Illéš, 50. Šťavina (z 11 m) - 9. a 18. Oláh, 20. Pipíška (z 11 m), 84. Sarvaš, R: Legíň, 200 divákov, ŽK: 23. Telek, 59. Pipíška, 90. Oláh.

Hajnáčka: Varga - Telek, Uhrin, Básti (85. Bán), Herényi, Molnár, Šťavina, Genský, Prečuch, Botoš, Illéš (76. Jakab).

MŠK Novohrad: Grujičić - Sarvaš, Pipíška, Kamenský (51. Hornyák), Keszi, Radmanović, Môcik, Oláh, Budinský, Hrčák (64. Veselka), Karkić (74. Vilhan).

FK Slovenské Ďarmoty - FTC Fiľakovo (nehralo sa)

TJD Príbelce - KFC Komárno (hrá sa 21. 8. o 17.00 hod.)