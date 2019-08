Lučenčan bojoval na majstrovstvách Európy v národných farbách

Attila Garamszeghy ml. bol súčasťou univerzitného kontinentálneho šampionátu.

15. aug 2019 o 12:32

LUČENEC. Premiéru na Univerzitných majstrovstvách Európy v chorvátskom Záhrebe (1. – 4. 8.) si odbil zápasník Attila Garamszeghy ml. Lučenčan bol súčasťou národného výberu pod hlavičkou Slovenského zväzu kickboxu.

Pre výpravu, ktorú viedol tréner Peter „Dudo“ Baláž z lučeneckého Fortisu, to bola premiérová účasť, keďže kickbox bol súčasťou šampionátu po prvýkrát.

Tohtoročný bronzový medailista v K1 a vicemajster v muay thai zo slovenských majstrovstiev v Chorvátsku bojoval v K1 do 75 kilogramov.

„Na šampionát som sa pripravoval predovšetkým v banskobystrickom Dracula Gyme. Posledným turnajom pred univerzitným šampionátom boli až júnové slovenské majstrovstvá. Trochu je škoda, že sme do Záhrebu vycestovali mimo sezóny a možno aj to sa trochu odzrkadlilo na mojom výkone,“ opísal Garamszeghy ml.

Ako pokračoval, jemnú nervozitu pred premiérovým vystúpením prevýšila radosť a očakávania. V deň zápasu sa však Novohradčan necítil vo svojej koži. V ringu nastúpil proti Poliakovi a hoci bol zápas vyrovnaný, koncovka vždy patrila aktívnejšiemu súperovi od severných susedov. Verdikt preto znel výhra 3:0 pre Poliaka.

„Podal som len 50-percent-ný výkon. Nebolo to ono. Dosť mi chýbal môj banskobystrický klubový tréner, ktorý detailne pozná moje silné a slabé stránky a v zápase ma mohol správne koučovať,“ zhodnotil kickboxer, ktorý sa okrem Dracula Gymu pripravuje aj vo Fortise.

Garamszeghymu tak šampionát nevyšiel. O tri zlaté medaily pre Slovensko sa postarala ženská časť výpravy. Lučenčan sa z chýb poučil. Začiatkom októbra bude bojovať na Dracula Fight Night v Banskej Bystrici proti doteraz neporazenému zápasníkovi. Prípravu preto nechce podceniť. Snaží sa postupovať systematickejšie a po každom tréningu si zapisuje detaily. Ako však prezradil, sám na to nestačí.

„Príprava zahŕňa rôzne suplementy či tréningové pomôcky, ktoré nie sú lacné. Zatiaľ si to celé riešim ja vrátane štartovného a nákladov na cestovanie. Dlhodobo sa to dá utiahnuť len veľmi ťažko, preto by som privítal akúkoľvek podporu zo strany sponzorov, či už jednotlivcov, alebo skupín spoločností. Protihodnotou by im bola dobrá reprezentácia,“ dodal Garamszeghy.