Fotosúťaž Malohont mojimi očami ukazuje to najlepšie z regiónu

Môžu sa do nej prihlásiť aj amatérski fotografi.

16. aug 2019 o 12:34 TASR

Medzi obcami v ktorých môžete do súťaže nafotiť svoje fotografie je aj Rimavské Brezovo(Zdroj: Radovan Vojenčák)

HRACHOVO. Ukázať to najlepšie z regiónu Malohont, nachádzajúceho sa na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, je zámerom fotografickej súťaže Malohont mojimi očami. Profesionálni i amatérski fotografi do nej môžu prispieť svojimi snímkami do 30. septembra.

"Fotografie v rámci aktuálneho 7. ročníka je možné posielať do štyroch súťažných kategórií - Prírodné krásy, Kultúrne dedičstvo, Ľudia a život a Naše obce," uviedla Miroslava Vargová, manažérka Miestnej akčnej skupiny (MAS) Malohont, ktorá súťaž vyhlásila.

Doplnila, že do poslednej kategórie sú každý rok zaradené iné obce, z ktorých môžu fotografi posielať akékoľvek svoje zábery bez obmedzenia na konkrétne témy. "Tento rok sú v uvedenej kategórii dediny Kyjatice, Lipovec, Lukovištia, Ožďany, Poproč, Rimavská Baňa a Rimavské Brezovo," konkretizovala manažérka.

Do každej z uvedených kategórií je možné prihlásiť maximálne tri fotografie zosnímané na území MAS Malohont. "Výnimkou je posledná kategória, do ktorej možno zaslať najviac tri fotografie z každej z obcí, ktorých sa táto kategória týka," objasnila Vargová s tým, že podrobnejšie podmienky súťaže nájdu záujemcovia na stránke malohont.sk.

O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne hodnotiaca komisia a svojich favoritov si bude môcť vybrať aj verejnosť prostredníctvom hlasovania na webovej stránke MAS Malohont.

"Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční koncom roka počas otvorenia výstavy fotografií v Hnúšti, na ktorú budú pozvaní všetci zapojení súťažiaci aj verejnosť," informovala o tom manažérka a dodala, že z vybraných fotografií bude vydaný aj kalendár na rok 2020.