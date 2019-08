Mesto vyhlásilo zbierku školských potrieb pre deti v núdzi

Nie všetky deti, ktoré čoskoro nastúpia do školy, majú základné veci potrebné pre žiaka.

17. aug 2019 o 10:57 TASR

LUČENEC. Pre deti z chudobných rodín je určená zbierka školských potrieb, ktorú vyhlásilo oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu (MsÚ) Lučenec.

Samospráva o nej informuje na svojej oficiálnej facebookovej stránke s tým, že sa koná do 16. septembra.

„Aj v súčasnosti sú deti, ktoré pri nástupe do školy nemajú ani základné potreby žiaka. Vo viacerých prípadoch je to len o tom, že rodina sa nachádza v nepriaznivej situácii a nie je schopná zakúpiť deťom to, čo potrebujú do školy, vysvetľujú zamestnanci oddelenia dôvody vyhlásenia zbierky. Prispieť do nej môže každý, kto prinesie ako dar nové či použité, ale stále funkčné školské potreby na MsÚ Lučenec. Naša kancelária sa nachádza na prízemí, číslo dverí 159 terénna sociálna práca," dodávajú pracovníci oddelenia.