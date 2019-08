Voda v nádrži Ľuboreč zbelela

Za nevábnym vzhľadom vody je prirodzený úkaz.

19. aug 2019 o 12:55 Marcela Ballová

ĽUBOREČ. Vodná nádrž Ľuboreč, rozprestierajúca sa na hranici okresov Lučenec a Veľký Krtíš, nepôsobila v nedeľu 18. augusta príliš vábivo. Hladinu pokryli veľké biele mapy. Rekreanti aj rybári zostali zhrození. Za nepekný vzhľad však môže prirodzený úkaz.

„Je to prirodzený úkaz aktuálneho ročného obdobia, ktorý môžeme pozorovať vplyvom vädnutia (hnilobného procesu) vodného kvetu, ktorý sa tam nachádza," informoval Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku s tým, žepredtým tento jav nebol viditeľný až v takej miere. Môže za to aj výška hladiny vody.

„Vzhľadom na aktuálnu hydrologickú situáciu a suché počasie je aktuálne náročnejšie dosiahnuť, aby bola vyššia, tak, ako v minulosti. Vyššia hladina vody v nádrži by spôsobila, že proces odumierania vodného kvetu by sa javil miernejší. Bolo by to vplyvom rozriedenia či prepláchnutia bieleho povlaku. Každopádne máme za to, že nejde o zhoršenie kvality vody," ozrejmil hovorca. Zároveň pripomenul, že vhodnosť vody na rekreačné využitie a rybolov určuje zo zákona Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Vodná nádrž Ľuboreč je známa nielen ako príjemné miesto na oddych a rybolov, alej aj množstvom žltých kvetov, ktoré sú v čase kvitnutia neprehliadnuteľné. Ide o vzácny leknovec štítnatý, ktorý patrí medzi ohrozené druhy.

Táto trvácna rastlina má stonky dlhé takmer dva metre. Kvitne od júna do septembra. Semená majú na okraji háčiky, pomocou ktorých sa môžu prichytiť na telá vodných živočíchov . Prírodných stanovíšť, kde táto rastlina prežíva, je na Slovensku čoraz menej.