Polícia v Rimavskej Sobote hľadá vražednú zbraň

Upozorňuje ľudí ako sa majú správať ak ju nájdu.

20. aug 2019 o 10:55 Radovan Vojenčák

RIMAVSKÁ SOBOTA. O prípade vraždy v Rimavskej Sobote už bola verejnosť informovaná. Prostredníctvom stánky na sociálnej sieti upozorňuje polícia na možný nález vražednej zbrani, ktorá sa doteraz nenašla.

„Upozorňujeme občanov, v prípade, že by niekto našiel nôž (pravdepodobne išlo o kuchynský nôž s dĺžkou čepele 20 až 25 cm, šírkou 1 až 5 cm), aby tento nález v žiadnom prípade nechytali, ale bezodkladne to nahlásili na polícii. Do úvahy pripadajú s najväčšou pravdepodobnosťou úseky ulíc Rožňavská, Družstevná, Tompova, Šrobárova a Francisciho," píše krajské policajné riaditeľstvo v Banskej Bystrici.

Podľa jej slov je zo spáchania skutku podozrivý 22-ročný Ján z Rimavskej Soboty. Policajti v noci na nedeľu po mužovi pátrali, pričom v tom čase prišla informácia, že si on sám privolal rýchlu zdravotnú pomoc, nakoľko mal bodné poranenie hrudníka. Po prevoze do nemocnice podozrivý pár hodín na to zomrel. 37-ročná žena v noci na nedeľu zomrela na chodbe bytového domu rukou násilníka.

„Páchateľ jej spôsobil vážne zranenia, ktorým podľahla. Podrobnosti o jej zraneniach nie je vhodné z dôvodu citlivosti prípadu zverejňovať, fakt je však ten, že žena zomrela násilnou smrťou, kde s najväčšou pravdepodobnosťou páchateľ použil ako vražedný nástroj nôž. V obidvoch prípadoch bola nariadená súdna pitva. Prebiehajú procesné úkony, medzi nimi aj výsluchy svedkov a iné. Bližšie informácie k prípadu nateraz nie je možné poskytnúť," zakončila polícia.