Lučenec sa vzdal tretej ligy

Klub z centra Novohradu posúva súťaž Fiľakovu.

21. aug 2019 o 9:00 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Predstavitelia STK Lučenec-Kalinovo rozhodli, že ich béčko nebude účinkovať v tretej lige. Lučenecké áčko sa predstaví v druhej stolnotenisovej lige.

„Namiesto nášho béčka budú hrať tretiu ligu hráči FTC STK Fiľakovo, právo štartu v tejto súťaži sme previedli na fiľakovský klub. Vlani Fiľakovčania hrali štvrtú ligu,“ povedal predseda i tréner STK Lučenec-Kalinovo Jaroslav Adámek.

Z centra Novohradu odišli dvaja hráči (Martina Bauerová, Pavel Törköly).

„Mali by sme málo hráčov na to, aby sme mohli zvádzať súboje v druhej i v tretej lige. Nestíhali by sme to, keďže mladí hráči štartujú popritom na turnajoch. Nechceme znovu zažiť tie stresy, ktoré sme prežívali v minulom ročníku v súvislosti so zložením A-tímu i rezervy,“ vyjadril sa šéf klubu.