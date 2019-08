Ukradnuté zaváraniny ho budú stáť nakoniec dva roky slobody

11 krát súdne trestanému recidivistovi znížili trest za porušenie domovej slobody.

21. aug 2019 o 20:41 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Nepodmienečný trest odňatia slobody z tri a pol roka na dva roky zmenil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 40-ročného Alexandra K. z Hrušova z okresu Veľký Krtíš. V minulosti jedenásťkrát súdne trestaný K. v obci Vinica vnikol do pivnice 71-ročnej dôchodkyne a ukradol jej pohár so zaváraninou. Tým spáchal zločin porušovania domovej slobody voči chránenej osobe.



Trestný čin spáchal K. v noci na 24. mája minulého roku. Majiteľku nehnuteľnosti poznal, lebo jej občas ponúkol na predaj huby. V inkriminovaný čas vošiel do neuzamknutej pivnice dôchodkyne a ukradol litrový pohár s marhuľovou zaváraninou. Ďalšie zaváraniny si pripravil do vedra a prepravky. Ukradnuté marhule skonzumoval na zastávke SAD, kde zaspal a našli ho tam policajti. Tých privolala poškodená pani, ktorá počula kašľať zlodeja. Kováča poznala, pretože jej predal huby.



K. poprel protizákonné konanie a obvinenie označil za vykonštruované. Neskôr sa však bol dôchodkyni ospravedlniť.



Okresný súd vo Veľkom Krtíši recidivistu uznal za vinného a vymeral mu tri a pol roka odňatia slobody nepodmienečne. K. sa odvolal s tým, že trest je neprimerane prísny. Odvolací senát jeho dôvody uznal a zmiernil mu trest na dva roky, ktoré si odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia, pretože už bol vo výkone trestu.



Verdikt krajského súdu je právoplatný. Kováč na odvolacom konaní nebol prítomný. Súd ho vyzve na nástup do výkonu trestu.