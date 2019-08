V Revúcej v najbližších rokoch vyrastie športovo-rekreačný areál

Vláda schválila na jeho výstavbu 2 milióny eur.

25. aug 2019 o 11:52 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. V meste Revúca v najbližších rokoch vyrastie športovo-rekreačný areál. Podľa dnes vládou SR schváleného návrhu ministerstva financií má ísť o centrum, ktoré bude architektonicky a stavebne vzájomne prepojené a bude považované za jeden stavebný celok, spolu s vytvorením oddychovej zóny pre širokú verejnosť. Z kapitoly Všeobecná pokladničná správa odsúhlasili ministri na tento účel sumu 2 mil. eur.



"Ide o športovo-rekreačný areál, ktorý sme dlhé roky nevedeli v našom okresnom meste zrekonštruovať a realizovať. Máme tam v súčasnosti umelú ľadovú plochu, ktorú chceme opláštiť a zastrešiť. V rámci projektu by mala vzniknúť športovo-oddychová zóna pre občanov," uviedol pre agentúru SITA primátor Revúcej Július Buchta s tým, že je to pre mesto radostná správa. "Snažíme sa v meste naštartovať cestovný ruch, v ktorom vidíme pre náš región takú záchranu," objasnil primátor.



Z dlhodobého hľadiska patria okres Revúca ako i samotné mesto Revúca k regiónom s najvyššou mierou nezamestnanosti a nízkym počtom pracovných príležitostí. Okres Revúca je zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy, kde evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla k 31. decembru 2018 dosiahla úroveň 13,71 percenta.



V súčasnosti v meste funguje dvadsaťštyri športových klubov, ktoré združujú spolu viac ako 600 športovcov, z toho mládež vo veku do 15 rokov v počte 206 športových nadšencov. Keďže jednou zo strategických funkcií mesta Revúca je využívať reálne finančné nástroje pre získavanie investičných stimulov na podporu rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života jeho obyvateľov a návštevníkov, požiadalo o možnosť čerpania finančných prostriedkov na oblasť športu vo forme dotácie.



Schválený materiál 165. rokovania vlády z 21. augusta v Bratislave obsahuje poskytnutie finančných prostriedkov v celkovej sume 9 250 000 eur na rozvoj športovej infraštruktúry mestám Poprad, Moldava nad Bodvou, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Revúca a obci Štrba. Súčasne odobruje poskytnutie finančných prostriedkov v sume 2 500 000 eur na rozšírenie priestorových kapacít Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.