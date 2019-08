Lučenec čakajú dni mesta nabité bohatým programom

PROGRAM VIII. Lučenského hodovania.

ŠTVRTOK 22.8.

„A“ Pódium - Hlavné pódium (Námestie republiky)

15:00 - 18:00 Live DJmixing Warm up - DJ naživo mixuje hity

18:00 - 18:30 Slávnostné otvorenie VIII. Lučenského hodovania - narazenie pivného suda

19:30 - 20:30 Depeche Mode Revival (CZ)

21:00 - 22:00 The Rockset - world Roxette tribute band (CZ)

PIATOK 23.8.

„A“ Pódium - Hlavné pódium (Námestie republiky)

10:00 - 12:00 Koncert dychovej hudby

13:00 - 15:00 TOSR (Tanečný orchester Rimavská Sobota) - známe melódie, swingy, foxtroty a podobne v podaní dvadsaťčlenného big bandu z Rimavskej Soboty

15:00 - 16:00 Príprava pódia na slávnostný ceremoniál „Ocenenia mesta“

16:00 - 17:00 Odovzdávanie ocenení mesta Lučenec

18:30 - 20:00 Peter Cmorík & band

20:30 - 21:30 DESMOD

21:30 - 24:00 Julo Viršík Twenty Five disco show - legendárny rádiový DJ a jeho najväčšie tanečné hity a šlágre

„B“ Pódium - Rozprávkové pódium (cirkusové šapitó pri mestskom úrade)

13:00 - 18:30 Detské divadelné predstavenia - moderuje a zvoláva Miroslav Kasprzyk

SOBOTA 24.8.

„A“ Pódium - Hlavné pódium (Námestie republiky)

10:00 - 12:00 Folklórne dopoludnie - vystúpenie folklórnych súborov z okolia Lučenca

12:30 - 13:30 LCB - obľúbené a nestarnúce české country a trampské pesničky v podaní skvelej kapely

14:00 - 15:00 Starišan - vystúpenie vynikajúceho folklórneho súboru z regiónu východného Slovenska, Šariša

15:00 - 18:00 Európsky deň v Lučenci - oslava Európskeho dňa - program partnerských miest

18:00 - 18:30 Promenáda automobilových veteránov - na čele kolóny staré nákladné auto s kapelou

18:30 Dekorovanie najlepších bežcov Medzinárodného Novohradského Maratónu

19:30 - 20:30 Gipsy.CZ - vynikajúca roma hip hop kapela z Čiech

21:00 - 22:00 Modus Memory feat. Janko Lehotský - najznámejšie hity legendárnej kapely MODUS, ktoré pozná snáď každý

„B“ Pódium - Rozprávkové pódium (cirkusové šapitó pri mestskom úrade)

13:00 - 18:30 Detské divadelné predstavenia - moderuje a zvoláva Miroslav Kasprzyk + prekvapenie - zábava s Brumíkom pri šapitó

„C“ Pódium - Truck Stages (Ulica T. G. Masaryka)

21:00 - 02:00 VIII. Mega Street Dance Party

Táto skvelá akcia je od roku 2016 zapísaná ako najväčšia pouličná párty na Slovensku aj v oficiálnej knihe netradičných rekordov! Účinkujú: DJ Milan Lieskovsky, DJ Stanley, Mark Dann, DJ Attomic, DJ Fossi a i Dj Sined, Dj Fossi, DJ Dam14n Rocca, Dj Luka, Loudblades

Ako pódiá tradične poslúžia dopravné prostriedky. V minulosti to boli dva kamióny. V roku 2019 to bude jeden kamión (hlavné pódium pri budove Novohradskej knižnice) a typický klasický londýnsky doubledecker autobus (Teatro stage, pri Železničnej ulici).

NEDEĽA 25.8.

mestský park

Lučenská legenda od 12:00 do 20:00 - rytieri, súboje, janičiari, stredoveká kuchyňa, dobová móda, hudba, stredoveký tábor...

SPRIEVODNÉ PODUJATIA

Sobota 24.8.

• VII. Fotrova kára - výstava veteránov od 12:00 do 18:00 miesto konania: Ulica T. G. Masaryka - promenáda veteránov od 17:00 do 18:00 miesto konania: pri Námestí republiky

• VII. Majstrovstvá okresu a priľahlého vesmíru vo varení babguľášu (fazuľový) od 8:00 do 13:00 miesto konania: Námestie republiky

• Architekti v meste - téma: Pedagogická záhrada a mestská cyklotrasa, verejná prezentácia projektu. Od 10:00 do 16:00. miesto konania: Námestie republiky

• Turistický vyhliadkový vláčik - bezplatné premávanie počas celého hodovania Trasa vláčika Štvrtok a piatok: Nástup a výstup autobusová zastávka Námestie republiky - mestský park - synagóga - radnica - Námestie republiky Sobota: Nástup a výstup autobusová zastávka Námestie republiky - mestský park - synagóga - Ulica T. G. Masaryka - Námestie republiky Nedeľa: Nástup a výstup mestský park (altánok) - synagóga - Ulica T. G. Masaryka - Námestie republiky - mestský park (altánok)

Vláčik premáva v uvedené dni v čase od 10:00 do 12:00 a 14:00 do 20:00. Posledná jazda o 20:00. Deti do 14 rokov len v sprievode dospelej osoby. Vstup voľný!

Počas podujatí budú zhotovované foto/video dokumentácie pre propagačné účely mesta Lučenec

Zmena programu vyhradená!