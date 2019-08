Brankár Šága sa teší na prvú ligu

Poltárčan prispel k tomu, že sa Banská Bystrica prebojovala do najvyššej dorasteneckej súťaže. Nepredpokladal, že si na takejto scéne zachytá.

22. aug 2019 o 16:47 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. V MŠK Rimavská Sobota si vyskúšal futbal v seniorskej kategórii a potom pomohol dorastencom MFK Dukla Banská Bystrica k postupu do prvej ligy.

Aj takto by sa dala veľmi stručne zhrnúť minulá sezóna v podaní gólmana Richarda Šágu. Tínedžer z Poltára ju začal v Rimavskej Sobote.

„Išiel som tam najprv na skúšku. V MŠK hľadali druhého brankára. Dopadlo to tak, že budem náhradníkom v treťoligovom áčku a odchytám nejaké zápasy v druholigovom tíme starších dorastencov, aby som mal zápasovú prax. Celé sa to zrodilo na poslednú chvíľu,“ spomína Šága.

Debut proti Lučencu

Keď sa však pred derby v Lučenci zranil Radovan Tatár, odbil si mladík premiéru medzi seniormi.

„Bolo to nečakané. Nepredpokladal som totiž po príchode do Rimavskej Soboty, že dostanem šancu v áčku. Keď sa ale zranila jednotka Soboťanov, nastúpil som jednak proti Lučencu, a následne aj doma proti Krásnu nad Kysucou. Bola to pre mňa veľká skúsenosť. Ďakujem všetkým zainteresovaným, že mi to umožnili, najmä vtedajšiemu trénerovi Soboťanov Antonovi Jánošovi a jeho pravej ruke Csabovi Csányimu,“ hovorí Richard Šága. Ani v jednom zo spomínaných duelov neinkasoval a Gemerčania ich vyhrali.

Richard Šága v bráne Rimavskej Soboty. (zdroj: Archív R. Šágu)

Mimochodom, medzi jeho hráčske zastávky patrí i Lučenec, jeho farby hájil v druholigovom mladšom i staršom doraste.

Odchod pod Urpín

V úvodnom jarnom kole kryl chrbát Nikovi Párišovi, ktorý sa stal v zime jednotkou vo svätyni Gemerčanov. Na konci marci si to však namieril do druholigového mužstva starších dorastencov MFK Dukla Banská Bystrica.