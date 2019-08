Dorastenci zmenili dres

Kroky Erika Suju viedli do Jupie, Andrej Žilka išiel do Petržalky.

28. aug 2019 o 8:22 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Talentovaný Erik Suja si to z MŠK R. Sobota namieril do Jupie Futbalová škola Mareka Hamšíka. Sedemnásťročný futbalista, ktorý si už zahral aj za áčko Gemerčanov, odišiel do Jupie na hosťovanie.

Tento klub účinkuje v druhej dorasteneckej lige Východ. Suja si premiéru v novom drese odkrútil v druhom kole, keďže v tom úvodnom ešte nemohol nastúpiť.

Erik Csabay je ďalším hráčom v dorasteneckom veku, ktorý už dostal príležitosť v áčku Soboťanov, no v lete zmenil pôsobisko. Z MŠK Rimavská Sobota totiž prestúpil do MŠK Tisovec, kde nastupuje za štvrtoligové áčko i treťoligový dorastenecký tím.