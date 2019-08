Stredoškoláčka Singlárová sa dala na rozhodovanie

Baví ju futbal. Využila možnosť byť jeho súčasťou. Hovorí, že má zmysel pre spravodlivosť. Preto zvažuje aj to, že sa stane policajtkou.

29. aug 2019 o 18:46 JÚLIUS GEĽO

JESENSKÉ. Vzbudzuje pozornosť tým, čomu sa venuje. Je totiž jedinou rozhodkyňou v rámci ObFZ Rimavská Sobota. S veľkým záujmom si pozrela nedávny duel o Superpohár medzi FC Liverpool a Chelsea Londýn.

„Predovšetkým som bola zvedavá na výkon trojice rozhodkýň, ktoré viedli tento zápas. Dosť podrobne som sledovala, ako si počínali. Páčil sa mi ich výkon,“ hovorí osemnásťročná Kristína Singlárová.

Študentka Gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote dohliada na dodržiavanie pravidiel od jarnej časti minulej sezóny. „Futbal mám rada, kedysi som ho aj hrávala za žiakov Jesenského. Stále som tam chodievala na zápasy i ako diváčka, baví ma sledovať tento šport v televízii. Takto som sa mohla znovu stať súčasťou futbalu a hlavne kvôli tomuto som sa dala na rozhodovanie.“

V mládežníckych kategóriách ako hlavná

Píska stretnutia žiakov i dorastencov. V seniorskej kategórii zatiaľ neviedla duel z pozície hlavnej rozhodkyne, pôsobí ako asistentka.

„Vypočujem si toho veľa. Nevzťahuje sa to na žiakov a viac-menej ani na dorastencov. Nedá sa to však povedať o tréneroch, resp. členoch realizačných tímov. Buď ich upokojím, alebo im vysvetlím, čo sa deje, alebo to nechám tak. Lebo nedá sa všímať si aj hru a tiež ich komentáre. Čo sa týka kategórie seniorov, tam si každý povie svoje, teda aj hráči, tréneri, členovia realizačných tímov či diváci. Najmä to podľa mojich skúseností súvisí s tým, že zainteresovaní nepoznajú pravidlá a myslia si pritom, že sú najmúdrejší,“ podelila sa o dojmy Singlárová.