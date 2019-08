Turnaj deviatich krajín ovládli Taliani

Lučenec bol dejiskom medzinárodnej súťaže.

25. aug 2019

LUČENEC. Centrum Novohradu bolo počas osláv dní mesta dejiskom silno obsadeného turnaja. Na lučeneckom bocciadrome sa predstavili hráči až z deviatich štátov, ktorí si zmerali sily v Stredoeurópskom pohári klubov v bocci – raffe.

„Tento rok v Lučenci – mekke slovenskej boccie – hostíme na našom klubovom bocciadrome priateľov z Poľska, Lotyšska, Česka, Maďarska, Nemecka, Talianska, Švajčiarska a Severného Cypru. Posledným zástupcom sú domáci hráči,“ vymenoval Ivan Stieranka z Boccia klubu Lučenec, ktorý akciu organizuje.

Hráčov čakalo trojdňové zápolenie, ale aj priateľská atmosféra. „Práve atmosféra je podstatou tohto turnaja. Všetci súťažiaci sem radi chodia a sú nadšení. Nemáme síce kryté bocciadromy a podmienky ako napríklad v Taliansku alebo Švajčiarsku, ale teší ich práve to, že si navaríme guľáš a údené kolená a prežijeme krásne dni,“ ozrejmil organizátor.

„Turnaja sa zúčastňujeme po prvýkrát. S niektorými hráčmi sa poznáme, iných sme tu stretli po prvýkrát. Cítime sa fantasticky. Atmosféra je veľmi priateľská,“ prezradila Natalia Lele, viceprezidentka Lotyšskej federácie boccie, ktorá pochválila lučenecký bocciadrom. Ten lotyšskú návštevu inšpiroval natoľko, že chcú podobné vybudovať aj v u nich doma.

Ostatné tri roky sa víťazom súťaže stal domáci Boccia klub Lučenec. Tentokrát im však šťastie neprialo. Turnaj vyhrali Taliani nasledovaní Poliakmi a Švajčiarmi. Domáci obsadili štvrté miesto.

„Budúci rok budeme organizovať jubilejný desiaty ročník. Boli by sme radi, ak by sa počet zúčastnených krajín vyšplhal na desať. Snáď sa nám to spolu s mestom a sponzormi, ktorým sme za podporu vďační, podarí zorganizovať,“ dodal Stieranka.