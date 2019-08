Školák dostal dva roky podmienečne za lúpež

Krajský súd potvrdil podmienečný trest odňatia slobody pre školáka z Boľkoviec, ktorý oberal mladšieho chlapca o desiatu.

26. aug 2019 o 18:56 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Trest dva roky odňatia slobody podmienečne za lúpež potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 16-ročného Lukáša z Boľkoviec. Žiak Základnej školy v Lučenci od marca do decembra 2017 pod hrozbou násilia opakovane požadoval desiatu od fyzicky slabšieho spolužiaka z tej istej triedy.



Obeťou bol o rok mladší Jozef, ktorý sa Lukáša bál a obával sa to povedať rodičom. Vec sa prezradila až keď spolužiaci povedali Jozefovej matke, že "sa už na to nemôžu pozerať, čo robí Lukáš Jožkovi". Jozefov otec podal trestné oznámenie a

na súde povedal, že odvtedy syn lepšie spával, nebudil sa a nebál sa chodiť do školy.



Lukáš sa na súde bránil, že je nevinný a od Jozefa desiatu nikdy nepýtal, nevyhrážal sa mu, ani ho nešikanoval. Podľa hodnotenia školy však Lukáš sa všeobecne správal arogantne, vyvolával konflikty, školské povinnosti si neplnil. Mal snahu vyprovokovať spolužiakov alebo učiteľa k určitej reakcii s cieľom "zaujať", aj keď negatívnym správaním. Začal fajčiť, intenzívnejšie klamal, čoraz častejšie porušoval školský poriadok a zámerne porušoval nariadenia riaditeľky školy, triednej učiteľky a dozor konajúcich pedagógov. Podľa znalca však bol v čase skutku duševne zdravý.



Senát Okresného súdu v Lučenci uznal Lukáša za vinného zo zločinu lúpeže a ako mladistvému a doteraz netrestanému mu uložil trest odňatia slobody na dva roky so skúšobnou dobou v rovnakom trvaní.



Voči tomu sa Lukáš odvolal a žiadal oslobodiť, pretože vina nebola jednoznačne preukázaná. Krajský súd mu nevyhovel a podľa predsedu odvolacieho senátu prvostupňový verdikt je správny a trest primeraný. Sudca upozornil Lukáša, že sa

môže dostať do väzenia, ak v skúšobnej dobe nebude viesť riadny život.