V Kokave zasadá vláda, z miliónového balíka by mal najviac ukrojiť Málinec

Vládni činitelia rozhodujú o podpore samospráv v okrese Poltár.

27. aug 2019 o 9:37 TASR

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Po letnej prestávke vláda opäť zasadne aj v jednotlivých regiónoch Slovenska.

V utorok sa vládny kabinet stretne na výjazdovom rokovaní vlády v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár, o deň neskôr v stredu 28. augusta v obci Buzitka v okrese Lučenec.

Vládny kabinet sa v utorok bude venovať priebežnej informácii realizácie akčného plánu rozvoja okresu Poltár. Vláda bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 30. septembra.

Najviac financií 105-tisíc eur by malo ísť na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Málinec. Obec Kokava nad Rimavicou by mala získať finančný príspevok vo výške 95-tisíc eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov.

Okrem toho by mala získať obec aj 45-tisíc eur na vybudovanie bezbariérového

prístupu a výťahov v budove zdravotníckeho strediska a obecného úradu. Na obnovu kultúrneho domu a kuchynky v ňom by mala obec Cinobaňa získať 50-tsíc eur, rovnaká suma by mala ísť aj pre obec Hradište na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Obec Kalinovo by mala získať na obnovu základnej školy 70-tisíc eur, obec Uhorské 73-tisíc eur na výstavbu multifunkčného ihriska. Na rekonštrukciu obecnej budovy v obci Utekáč by mali získať zas 50-tisíc eur.

Celkovo by malo byť podporených 43 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj na pre viaceré cirkvi, občianske združenia či športové kluby a zväzy.

S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči.

Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3).

V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.).