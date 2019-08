V okrese Poltár vzniklo 501 pracovných miest, znížila sa nezamestnanosť

Štruktúra nezamestnaných je relatívne výhodná, tvrdí šéf rezortu práce Ján Richter.

28. aug 2019 o 19:49 TASR

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Celkovo 501 nových pracovných miest sa podarilo vytvoriť v okrese Poltár za posledné tri roky od spustenia akčného plánu jeho rozvoja. Informovali o tom predstavitelia vlády SR v utorok na výjazdovom rokovaní v Kokave nad Rimavicou.

„Naším hlavným cieľom, keď sme prijímali akčný plán pre okres Poltár, bolo vytvoriť do roku 2020 750 nových pracovných miest. Ja s potešením môžem skonštatovať, že už k 30. júnu 2019, aj s podporou regionálneho príspevku z akčného plánu a európskych fondov, bolo vytvorených 501 miest," konkretizoval predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).

To viedlo podľa neho k výraznému zníženiu miery evidovanej nezamestnanosti.

„Tá v úvode nášho snaženia, v decembri 2015, bola 20,9 percenta. Dnes sme na 9,5 percenta nezamestnanosti," dodal Pellegrini.

Vytvára sa priestor pre investorov

Premiér tiež konkrétnu pomoc štátu, ktorú chce kabinet nasmerovať do dvoch obcí Poltárskeho okresu.

„Kým pred dvomi rokmi sme len rozprávali, či by v Utekáči mohol vzniknúť hnedý priemyselný park, či sa niekedy podarí odstrániť ťažkú envirozáťaž a zbúrať ruiny starej konštrukcie, tak dnes sa reálne začína s búracími prácami," podotkol premiér, podľa ktorého to bude financované z rozpočtu štátu a Európskej únie.

„Vytvára sa tak priestor na vznik hnedého priemyselného parku a príchod investorov," dodal.

Druhou pomocou je podľa neho zamýšľaný investičný stimul výrobnej spoločnosti v Katarínskej Hute.

„Ide o sklársku, dlhoročne známu fabriku, ktorá už predtým investovala do novej pece a do úplne novej technológie výroby kyslíka. Táto firma chce ďalej rozšíriť svoju výrobu, má v pláne investovať viac ako dva milióny eur. Od vlády by požadovala stimul v objeme 600.000 až 800.000 eur, čo je, myslím, primerané," poznamenal premiér.

Podľa neho sa už len musia doriešiť určité administratívno-technické problémy vo veci existencie dvoch veľmi podobných spoločností, ktoré sú majetkovo prepojené a jedna z nich má určité podlžnosti voči štátu v oblasti sociálneho poistenia.

„Starosta Cinobane bol pri tom a prízvukoval, že pomôže urovnať tento problém a vláda bude okamžite pripravená poskytnúť investičný stimul," povedal Pellegrini.

Špecifický okres

Ako pokračoval minister práce Ján Richter (Smer-SD), Poltársky okres je špecifický tým, že je malý a tomu zodpovedá aj štruktúra trhu práce. „Máme tu len jedného jediného zamestnávateľa, ktorý má nad 100 zamestnancov. Druhý najväčší zamestnávateľ je mesto Poltár," ozrejmil Richter.

Z tohto dôvodu preto považuje za nevyhnutné, aby sa v takýchto okresoch počítalo s vytvorením nových pracovných miest aj u verejných zamestnávateľov.

„Od septembra 2016 sa skoro 50 percent nových miest zaznamenalo u jednotlivých verejných zamestnávateľov, čo sú obce a mestá. Môže tam byť trochu väčšie riziko z hľadiska udržateľnosti, ale dôležité je, že primátorka Poltára i starostovia majú ten záujem," zdôraznil Richter.

Slušná základňa

V okrese sú podľa neho vhodné podmienky pre naplnenie cieľa vytvoriť 750 pracovných miest.

„Štruktúra nezamestnaných je relatívne výhodná. Áno, je tu približne 410 evidovaných nezamestnaných, ktorí majú neukončené alebo len základné vzdelanie, ale je tu 710 stredoškolákov a 80 vysokoškolákov. Veľmi slušná základňa na to, aby sme s ňou pracovali a uspokojili dopyt zamestnávateľov po novej pracovnej sile," zakončil Richter.