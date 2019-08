Vláda chce podporiť rozvoj katarínskohutskej sklárne

Okresnému mestu Poltár sa dlhodobo nedarí prilákať väčšieho investora.

27. aug 2019 o 21:09 TASR

KOKAVA NAD RIMAVICOU. Sklárska výroba v Poltári a okolí by mohla opäť naberať na váhe. Vláda SR podľa vyjadrenia jej predstaviteľov po utorkovom výjazdovom zasadaní v Kokave nad Rimavicou pravdepodobne prispeje investičným stimulom na rozvoj obnovenej sklárne v Katarínskej Hute.

Vláda podľa podpredsedu vlády SR Richarda Rašiho totiž nemôže donútiť investorov, aby do Poltára išli.

„Vytvorili sme im ale podmienky na to, aby investovanie v najmenej rozvinutých okresoch bolo pre nich výhodnejšie, ako keď investujú niekde inde," uviedol. "Zatiaľ sa ale ako najvýhodnejšie v tomto regióne zdá zvýšenie kapacity výroby v sklárni v Katarínskej Hute," dodal.

Okresnému Poltáru sa dlhodobo nedarí prilákať investora, ktorý by zamestnal aspoň 200 ľudí. Neúspešne sa o to snažili všetci primátori po roku 2000. Aj súčasná primátorka Martina Brisudová by bola rada, keby časť z viac ako 500 nezamestnaných v meste našlo prácu na jednom mieste.

„To, čo ale považujem za kľúčové, je dokončenie rýchlostnej komunikácie R2," povedala. R2 by totiž mala prechádzať popri Lučenci, iba asi 18 kilometrov od Poltára.

Richard Raši i predseda vlády Peter Pellegrini dnes ale vidia nové pracovné miesta práve v sklárni v Katarínskej Hute, alebo u malých zamestnávateľov, ktorí v minulosti získali podporu na rozvoj z eurofondov.

„Len za uplynulý rok sa takto v okrese vytvorilo 263 nových pracovných miest," konštatoval Raši.

Premiér Pellegrini v tejto súvislosti pripomenul, že napriek neúspechom je v tomto smere stále dôležitá aj iniciatíva primátorov a starostov. Ako príklad uviedol starostu obce Utekáč Miroslava Barutiaka, ktorý aktuálne "veľmi dynamicky" pracuje na tom, aby sa ruiny starej sklárne Clara zlikvidovali, a aby na ich mieste už čoskoro vznikli nové prevádzky výroby či služieb.

„Pre regióny, ako je tento, je lepšie mať pracovné miesta v rôznych oblastiach, aby lepšie odolali hospodárskym výkyvom," poznamenal.