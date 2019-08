Sieť obchodov Kačka, predtým CBA, požiadala o konkurz

Aj Novohrad výrazne postihlo zatváranie obchodov.

30. aug 2019 o 20:11 SITA

LUČENEC. Potraviny Kačka, predtým CBA Slovakia, požiadali o konkurz. Informoval o tom generálny riaditeľ spoločnosti Wieslaw Chlebuś.

Súvisiaci článok Niektoré dediny na juhu Slovenska odstavili od obchodov Čítajte

„Vzhľadom na to, že spoločnosť Potraviny Kačka, a.s. podľa zákona spĺňa podmienky na vyhlásenie konkurzu, a najmä vzhľadom na významné obmedzenie disponovania s účtami spoločnosti Potraviny Kačka, a.s. bankou, podalo predstavenstvo spoločnosti v piatok 30. augusta 2019 návrh na konkurz," uviedol Chlebuś.

Súvisiaci článok V dedinách zatvárajú obchody, starostovia hovoria o brzdení rozvoja Čítajte

Do rozhodnutia súdu o vyhlásení konkurzu chce spoločnosť Potraviny Kačka, a.s. pokračovať v štandardnej prevádzke a mať predajne otvorené čo najdlhšie.



Sieť predajní CBA Slovakia vznikla na Slovensku v roku 1991 ešte pod značkou M-MARKET.

Odvtedy sa rozrástla na vyše 200 predajní na strednom, východnom a západnom Slovensku a v roku 2019 sa premenovala na Potraviny Kačka.