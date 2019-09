Na cestovanie prímestskými linkami stačí v kraji už len jedna karta

Podľa Luntera sa tým uľahčia prestupy pri cestovaní za prácou, alebo do škôl. V kraji je až 50 miest a obcí kam jazdia obidvaja existujúci dopravcovia.

2. sep 2019 o 15:18 Radovan Vojenčák

BANSKÁ BYSTRICA/DETVA. Banskobystrický samosprávny kraj(BBSK) a dvaja súčasní dopravcovia v kraji, SAD Zvolen a SAD Lučenec dnes informovali o dohode vzájomného uznávania dopravných kariet na všetkých prímestských autobusových linkách. Vidia v tom uľahčenie cestovania pre ľudí, ktorí na svojej ceste prestupujú medzi spojmi dvoch dopravcov.

Na tlačovej konferencii konanej na autobusovej stanici v Detve tiež predstavili logo IDS BBSK (integrovaného dopravného systému), ktoré bude od dnes umiestňované na všetky novo vydané dopravné karty.

„V kraji dnes pri kupovaní lístkov v autobusoch dopravné karty využíva približne 300 tisíc cestujúcich. Máme vyše 50 miest a obcí, kam jazdia linky oboch dopravcov. Po spustení uznávania kariet od septembra budú aj naďalej fungovať všetky dopravné karty oboch dopravcov, cestujúcemu pribudne táto výhoda automaticky a svoje existujúce dopravné karty si nemusia vymieňať," informuje BBSK prostredníctvom sociálnej siete.

K dohode sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda BBSK, Ján Lunter. „S dopravcami sme dnes, symbolicky tam, kde sa križuje veľa autobusov od jedného aj druhého dopravcu, spustili do života novú kartičku v rámci integrácie dopravy. Jediná karta na cestu prímestskými autobusmi po celom kraji uľahčí prestupy pri dochádzaní za prácou alebo do škôl napríklad ľuďom z južných častí kraja do okresov Zvolen, Brezno alebo Banská Bystrica."