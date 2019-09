Dobrovoľní hasiči sa tešia z nového zásahového vozidla

Dostali už druhý veľký darček k 125. roku ich existencie.

3. sep 2019 o 15:16 Radovan Vojenčák

FIĽAKOVO. Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) vo Fiľakove dostal v rámci projektu ministerstva vnútra, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja nové auto značky Iveco Daily. Získané vozidlo má vo svojich útrobách všetko potrebné na prvotný zásah a odvezie až šesť členov hasičského družstva. Odovzdávania sa okrem primátora mesta Attilu Ágocsa zúčastnila aj ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá hasičom slávnostne odovzdala kľúče od Iveca.

„Dobrovoľní hasiči sú veľakrát na mieste požiaru skôr, ako naši profesionáli a často im pri ťažkých výjazdoch držia chrbát. Patrí im za to obrovské „ďakujem“, pretože to robia nezištne a veľakrát na úkor času, ktorý by inak mohli tráviť so svojimi rodinami,“ povedala na margo dobrovoľných hasičov Saková.

Je to pre dobrovoľníkov už druhý darček v 125. roku jeho trvania v priebehu niekoľkých dní. Pred necelými dvoma týždňami totiž dostali do užívania novú hasičskú zbrojnicu, ktorá vznikla v zrekonštruovaných starších garážach.

Približne pred štyrmi rokmi dostali od ministerstva už zmodernizovanú a zrekonštruovanú Tatru 148. „Toto je ale úplne nové auto a na trochu iný účel. Máme ešte staršiu Aviu a protipovodňový vozík. Myslím si, že sme momentálne najlepšie vybavený DHZ v okrese Lučenec. Tento rok môžeme označiť za historický krok v doterajšej dlhej histórii, a pokojne ho nazvať najdôležitejším v novodobej histórii. Tešíme sa veľmi zo všetkého, čo nám doteraz priniesol,“ povedal Marian Mesiarik, predseda DHZ Fiľakovo.

Miestny zbor má v súčasnosti 26 členov, z toho 13 tvorí výjazdovú jednotku mesta.