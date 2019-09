Volejbalistky Iskry v príprave nezaháľajú

V zložení tímu sú ešte otázniky. Zmena nastane na pozícii dirigentky hry.

6. sep 2019 o 11:25 JÚLIUS GEĽO

HNÚŠŤA. Staršie žiačky VK Iskra Hnúšťa sa chystajú na novú sezónu. Tréner Štefan Majeský už nemôže z vekového dôvodu počítať s nahrávačkou Kristínou Sojkovou.

Do tréningového procesu sa zapojila Nina Piaterová, ktorá podstatnú časť lanského ročníka vynechala kvôli zdravotným problémom. Naopak, v príprave nezaberá Michaela Randisová.

„Piaterová trénuje s úľavami. Uvidíme, do akej miery bude schopná plniť požadované úlohy. Randisová netrénuje zo zdravotných dôvodov,“ uviedol kouč hnúšťanských volejbalistiek Majeský. Ako dodal, s družstvom zarezáva Lea Javorová, i keď nie je jasné, ako to s ňou bude, keďže odchádza študovať do Banskej Bystrice.

Do tímu prešli z vlastnej liahne štyri hráčky – Tamara Kováčová, Alžbeta Sabacká, Nina Antalová a Vanesa Lubajová. „Dievčatá sa snažia. Len nevieme, čo sa deje s Lubajovou. Začala prípravu s nami, ale potom prestala trénovať,“ podotkol kormidelník Iskry.

Bez klasickej nahrávačky

Dôležitou úlohou je vyriešiť obsadenie postu nahrávačky.